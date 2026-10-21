Quân khu 5 vừa tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 2 nhà sinh hoạt cộng đồng tại xã Cư Pơng và xã Ia R'vê (Đắk Lắk). Những công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của bà con mà còn là biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó giữa quân và dân.

Ngày 21/10, Quân khu 5 tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 2 nhà sinh hoạt cộng đồng tại buôn Kđoh, xã Cư Pơng và thôn 12, xã Ia R'vê, tỉnh Đắk Lắk. Tổng vốn đầu tư của 2 công trình là 5 tỷ đồng, do Bộ Quốc phòng hỗ trợ.

Trước đó, thực hiện chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về công tác dân vận, an sinh xã hội cùng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk được Tổng cục Chính trị và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai xây dựng 2 nhà cộng đồng nói trên.

Theo đó, nhà sinh hoạt cộng đồng ở xã Cư Pơng được xây dựng theo mô hình nhà dài truyền thống của* dân tộc Ê Đê, kích thước chiều rộng 7m, chiều dài 21,4m, diện tích xây dựng 150m².

Nhà sinh hoạt cộng đồng ở xã Ia R'vê được xây dựng theo kiểu nhà hội trường, kích thước chiều rộng 9,6m, chiều dài 18,6m, diện tích xây dựng 180m².

Lễ khánh thành, bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng ở xã Cư Pơng. Ảnh: QA

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 nhấn mạnh, các công trình nhà sinh hoạt cộng đồng khi đưa vào sử dụng sẽ tạo không gian sinh hoạt chung thuận tiện, giúp bà con gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp...

Đại tá Nguyễn Thanh Xuân đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo công tác quản lý, bảo quản và khai thác công trình đúng mục đích; thường xuyên tổ chức các hoạt động cộng đồng phong phú, phù hợp với phong tục tập quán và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Nhà sinh hoạt cộng đồng là biểu tượng cho tình cảm đoàn kết thắm thiết giữa quân và dân. Ảnh: QA

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy và Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng buôn Kđoh, thôn 12 cùng các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn nhiều phần quà thiết thực, ý nghĩa.

Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch UBND xã Cư Pơng chia sẻ, việc Quân đội hỗ trợ xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng khiến bà con địa phương hết sức vui mừng và bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước sự quan tâm sâu sắc của các đơn vị Cục Dân vận - Tổng cục Chính trị, Quân khu 5.

"Công trình không chỉ là biểu tượng ý nghĩa cho tình đoàn kết gắn bó quân - dân, mà còn là điểm tựa tinh thần của địa phương. Chính quyền và nhân dân xã cam kết sẽ giữ gìn, bảo quản công trình như một kỷ vật vô giá mà Quân đội đã trao tặng", ông Anh nhấn mạnh.

Bên trong nhà cộng đồng xã Cư Pơng. Ảnh: VH

Xã Cư Pơng vốn là căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ, từng chịu sự đánh phá ác liệt của địch. Trong những năm đó, bà con nhân dân Cư Pơng đã tích cực nuôi giấu cán bộ, tiếp tế lương thực và vũ khí cho bộ đội trong những cánh rừng già.

Ghi nhận những đóng góp to lớn đó, năm 1994, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Cư Pơng đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Còn xã Ia R'vê có đường biên giới dài hơn 11km tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia. Đây là nơi sinh sống của nhiều đồng bào từ miền Bắc và miền Tây đến lập nghiệp từ cuối những thập niên của thế kỷ trước.