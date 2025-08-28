Trận lũ cực đoan cuối tháng 7, đầu tháng 8 đã gây thiệt hại nặng nề tại hai tỉnh miền núi phía Bắc. Hàng chục người thiệt mạng hoặc mất tích, hàng trăm nhà cửa bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, buộc phải di dời. Hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, điện nước tại các xã như Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân (Điện Biên) bị phá hủy nghiêm trọng, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Viện Y học Hải quân cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách trên địa bàn với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng

Trước tình hình đó, đoàn công tác Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân đã tới xã Mường Luân (Điện Biên) trao 6 tấn gạo và hàng chục phần quà trị giá hơn 150 triệu đồng cho các hộ bị ảnh hưởng.

Chị Lường Thị Yến, thôn Pá Vạt 1 kể lại khoảnh khắc lũ ập đến: "Nửa đêm mưa to, nước chảy xiết, tôi dắt con chạy lên núi. Lũ cuốn hết lợn gà, tài sản, chỉ còn cái nhà trống. Nhờ bộ đội Hải quân, công an giúp dọn dẹp và phát quà, chúng tôi đã vơi bớt được khó khăn".

Anh Lò Văn Thắng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Mường Luân, thay mặt địa phương bày tỏ: "Lũ lớn quá, bà con thiệt hại nhiều. Hôm nay, bộ đội Hải quân đến thăm và trao quà, chúng tôi rất cảm ơn".

Tại Tuyên Quang, Viện Y học Hải quân tổ chức khám bệnh miễn phí cho 130 đối tượng chính sách xã Thượng Lâm. Các y bác sĩ khám tổng quát, chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim; tư vấn phòng bệnh sau lũ. Bà Nông Thị Vi chia sẻ: "Các bác sĩ tận tình, hỏi han kỹ lưỡng, tôi rất yên tâm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm sức khỏe chúng tôi".

Đại tá Phạm Kim Tuyến, Chính ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân cùng các đại biểu cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa trao tặng gia đình ông Mua Mí Giàng

Cũng tại Tuyên Quang, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Cục Hậu cần-Kỹ thuật khánh thành nhà tình nghĩa cho ông Mua Mí Giàng, thôn Pải Lủng, xã Đồng Văn. Ông Giàng là bệnh binh dân tộc Mông, mất 65% sức khỏe sau chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, gia đình khó khăn về nhà ở. Căn nhà mới là động lực giúp ông ổn định cuộc sống.

Đại tá Phạm Kim Tuyến, Chính ủy Cục Hậu cần-Kỹ thuật Hải quân, cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phát động cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ đồng bào, với hành động thiết thực để khắc phục khó khăn". Những hoạt động này góp phần thực hiện chương trình "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau".