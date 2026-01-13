Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt Khát vọng mùa xuân diễn ra lúc 20h ngày 17/1 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phát biểu tại gặp gỡ báo chí.

Chương trình gồm 2 phần. Mở đầu là Overture Chào mừng của cố nhạc sĩ Trọng Bằng, tác phẩm được ví như tiếng nói âm nhạc thể hiện khát vọng hòa bình và thịnh vượng. Tiếp đó, khán giả bước vào thế giới nội tâm giàu chiều sâu qua âm nhạc của Frédéric Chopin. Phần trình diễn này được dẫn dắt bởi nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam với sự góp mặt của NSƯT Lệ Giang (đàn bầu) và pianist Nguyễn Việt Trung.

Phần II mang màu sắc đối thoại giữa cổ điển châu Âu và cảm hứng đương đại khi nhạc trưởng Olivier Ochanine chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Mặt Trời trong Concerto số 3 cho piano của Ludwig van Beethoven, trình diễn bởi pianist Eric Lu. Khép lại chương trình là tác phẩm Trở về đất mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương (bản chuyển soạn của nhạc sĩ Lê Bằng) giai điệu gợi nhớ cội nguồn văn hóa, tinh thần yêu chuộng hòa bình của người Việt, đồng thời biểu trưng cho ánh sáng soi đường của Đảng trong hành trình phát triển đất nước.

Phát biểu tại họp báo ngày 13/1, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của chương trình khi diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội XIV. Ông cho rằng Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại mà còn là nguồn cảm hứng để văn hóa - nghệ thuật cùng cất lên tiếng nói, chung niềm tin và khát vọng đồng hành với đất nước.

Bên cạnh đó, hòa nhạc còn là cuộc đối thoại nghệ thuật giữa phương Đông và phương Tây, giữa truyền thống và hiện đại, từ bản sắc cá nhân đến khát vọng cộng đồng. Chương trình hướng đến việc truyền tải câu chuyện về đời sống, về tinh thần vươn lên và hội nhập của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh mới.

"Hội Nhạc cổ điển mong muốn thông qua ngôn ngữ âm nhạc hàn lâm gửi gắm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển hòa bình, nhân văn và bền vững mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn", ông nói.

Quán quân cuộc thi piano Chopin quốc tế Eric Lu.

Chương trình quy tụ gần 150 nghệ sĩ, nhạc công Việt Nam và quốc tế. Đây cũng là lần đầu tiên 2 nhạc trưởng mang quốc tịch Nhật Bản và Pháp cùng xuất hiện trong một chương trình, chỉ huy hai dàn nhạc uy tín hàng đầu hiện nay tại Việt Nam. Sự phối hợp này, theo ban tổ chức, là minh chứng rõ nét cho tinh thần hội nhập, hợp tác và lan tỏa giá trị văn hóa Việt bằng ngôn ngữ âm nhạc.

Điểm nhấn của đêm diễn là sự góp mặt của pianist Eric Lu - Quán quân cuộc thi piano Chopin quốc tế lần thứ 19. Dù lịch trình biểu diễn kín trong 3 năm tới, nghệ sĩ vẫn nhận lời mời bởi tình cảm dành cho Việt Nam và sự trân trọng đối với ý nghĩa của chương trình.

Ảnh: BTC