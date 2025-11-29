Tối 28/11, không gian phòng hòa nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hòa nhạc Âm hưởng Slavic - Giao cảm những tâm hồn là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của Hội Nhạc cổ điển Việt Nam - một tổ chức xã hội nghề nghiệp mới thành lập, mang khát vọng kết nối nghệ sĩ, lan tỏa các giá trị bền vững của âm nhạc cổ điển Việt Nam tới cộng đồng trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh đời sống nghệ thuật đang thay đổi mạnh mẽ, hội kỳ vọng trở thành một không gian hợp tác bền vững của cộng đồng nghệ sĩ, xây dựng hệ sinh thái cổ điển chuyên nghiệp và góp phần khẳng định vị thế của âm nhạc cổ điển trong văn hóa đương đại.

Đặc biệt, trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai tại miền Trung và Tây Nguyên, toàn bộ số tiền bán vé và đóng góp từ mạnh thường quân sẽ được hội chuyển tới Quỹ Cứu trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

"Âm nhạc không chỉ để thưởng lãm, âm nhạc còn là sự sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng", Chủ tịch hội nhấn mạnh.

Chọn chủ đề Âm hưởng Slavic, chương trình được xây dựng như một chuyến du ngoạn cảm xúc xuyên qua Ba Lan, Đức và vùng Bohemia, nơi những chất liệu dân gian giao hòa với tinh thần bác học.

Piano Nguyễn Việt Trung.

Phần I mở ra với tiếng đàn piano của Nguyễn Việt Trung - nghệ sĩ trẻ Việt Nam từng tạo dấu ấn tại cuộc thi Chopin danh giá ở Warsaw. Ba tác phẩm kinh điển của Chopin: Valse số 2, Valse số 5 và Polonaise Op. 53 qua lối diễn giải của Việt Trung gợi lại vẻ đẹp trữ tình và hào sảng đặc trưng của tâm hồn Slavic. Mỗi nốt nhạc như một làn gió mỏng manh nhưng mãnh liệt, cuốn khán giả vào thế giới lãng mạn đậm chất Chopin.

Ngay sau đó, tứ tấu Ulysses Quartet từ Hoa Kỳ mang đến tứ tấu đàn dây cung Mi giáng trưởng, Op. 12 của Mendelssohn. 4 nghệ sĩ - 3 nữ, một nam, thổi bùng sinh khí của nhạc thính phòng thế kỷ 19 bằng sự chuẩn xác và hòa quyện tuyệt đẹp, khiến tác phẩm trở nên đầy sức sống nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.

Sau thời gian giải lao ngắn, khán phòng lại được lấp đầy trong phần II với ngũ tấu số 2 cung La trưởng, Op. 81 của Antonín Dvořák - một trong những đỉnh cao của thính phòng thế kỷ 19.

Tác phẩm là sự pha trộn hài hòa giữa chất trữ tình Slavic và nguồn năng lượng dân gian rực rỡ của vùng Bohemia. Bốn chương nhạc mở ra một thế giới đầy màu sắc: chương Dumka sâu lắng như lời tự sự, chương Furiant bùng nổ với tiết tấu mạnh mẽ, còn toàn bộ ngũ tấu là lời ca về niềm tin, sự nhân văn và vẻ đẹp ấm áp của con người.

Piano và bộ dây hòa quyện trong một cuộc đối thoại đầy cảm xúc, để lại ấn tượng mạnh về sự đồng điệu giữa nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế, giữa truyền thống và hiện đại.

Âm hưởng Slavic - Giao cảm những tâm hồn khép lại trong những tràng pháo tay dài và ánh mắt rưng rưng xúc động của khán giả. Không chỉ là đêm nghệ thuật, chương trình còn mở ra một tầm nhìn mới cho đời sống âm nhạc cổ điển Việt Nam: hướng đến chuyên nghiệp, lan tỏa và đầy trách nhiệm xã hội.

Những giai điệu Slavic vừa nồng nàn vừa mạnh mẽ, cùng sự xuất hiện của những nghệ sĩ tài năng từ Việt Nam và thế giới, đã tạo nên một buổi tối khó quên - nơi âm nhạc thực sự trở thành ngôn ngữ của sự kết nối, sẻ chia và cảm thông giữa những tâm hồn.

