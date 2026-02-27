Mai Diễm My vừa giành ngôi Quán quân Người kể chuyện tình mùa 9, nhận giải thưởng 100 triệu đồng. Dù gia đình không có ai theo nghệ thuật, nữ ca sĩ sinh năm 1997 kiên trì theo đuổi dòng nhạc Bolero nhờ nguồn cảm hứng từ cố nghệ sĩ Phi Nhung, ca sĩ Mạnh Quỳnh. Nhạc trữ tình, dân ca cũng là thể loại cô yêu thích từ nhỏ.

Trước khi đến với 'Người kể chuyện tình', Mai Diễm My từng thử sức tại 'Ca sĩ thần tượng' và 'Đấu trường ngôi sao'.

Là nữ ca sĩ trẻ thường xuyên biểu diễn tại các buổi tiệc, Mai Diễm My không tránh khỏi những tình huống nhạy cảm. Suốt quá trình làm nghề, giọng ca gốc Cà Mau giữ quan điểm không uống rượu bia, thẳng thắn từ chối nếu bị ép buộc, đòi hỏi sự tôn trọng tối thiểu từ đối tác. Cô không để cảm xúc cá nhân chi phối công việc nhưng đề cao sự tôn trọng lẫn nhau.

Gần 30 tuổi, tân quán quân chọn cuộc sống độc thân sau mối tình 2 năm đầy "độc hại" từng khiến cô "khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng" và ngày càng dè dặt với tình yêu. Hiện đã vượt qua nỗi đau, nữ ca sĩ muốn tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp.

Quán quân Mai Diễm My.

Dù gia đình ngỏ lời "tài trợ" phát hành đĩa nhạc từ năm 12 tuổi, Mai Diễm My từ chối vì tự ti khi chưa qua đào tạo chuyên môn. Nữ ca sĩ khi đó học cấp 2 muốn tập trung học, phụ giúp gia đình.

Đến năm 2020, trong một lần ngẫu hứng hát tại tiệc sinh nhật của mẹ, cô "lọt vào mắt xanh" của một giảng viên thanh nhạc. Sau hơn một năm cân nhắc, Mai Diễm My mới chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp ở tuổi 24.

Mai Diễm My tích cực 'chạy show' với mức cát-sê chỉ hơn 2 triệu đồng.

Những ngày đầu vào nghề, nữ ca sĩ tích cực "chạy show" tại nhà hàng, tiệc cưới, phòng trà. Cô thừa nhận, trước khi đạt Quán quân Người kể chuyện tình, cát-sê của bản thân chỉ dao động từ 2-2,5 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này hiện tại đã tăng lên đáng kể.

Được gia đình ngỏ lời hậu thuẫn, Mai Diễm My vẫn tự dành dụm toàn bộ cát-sê để đầu tư, tới nay đã sản xuất 120 MV trên kênh YouTube cá nhân. Cô cũng sẽ dùng toàn bộ tiền thưởng từ Người kể chuyện tình để đầu tư cho sản phẩm âm nhạc. Nữ ca sĩ đặt mục tiêu có nhà, xe riêng trong năm nay.

Ảnh, video: FBNV