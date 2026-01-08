Hà Quỳnh Như sinh năm 2004, quê ở Yên Thành (Nghệ An), xuất thân trong gia đình nông dân.

Sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, cô đăng quang Giọng hát Việt nhí 2018 (The Voice Kids) và được khán giả yêu mến với biệt danh “cô bé triệu view”.

Sau cuộc thi, nữ ca sĩ kiên trì theo đuổi dân ca xứ Nghệ, đồng thời từng bước làm mới âm nhạc trên nền tảng truyền thống.

Thời gian qua, Hà Quỳnh Như vấp phải những ý kiến trái chiều xoay quanh phong cách trình diễn, được cho là khác biệt so với hình ảnh dân ca truyền thống trước đây.

Giữa ồn ào, Hà Quỳnh Như giãi bày về vụ việc. Cô bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm, sự quan tâm cũng như những góp ý thẳng thắn mà khán giả dành cho mình.

Những ngày qua, cô lựa chọn lắng nghe và suy ngẫm, xem mỗi ý kiến dù khen ngợi hay góp ý là cơ hội để nhìn lại bản thân và trưởng thành hơn trong nghệ thuật.

Giọng ca nhí xinh xắn, "lột xác" khi trưởng thành.

Là một nghệ sĩ trẻ thuộc thế hệ Gen Z, Hà Quỳnh Như mong muốn được thử sức ở những màu sắc âm nhạc mới, xem đó là hành trình khám phá và hoàn thiện bản thân.

Tuy nhiên, cô khẳng định rõ ràng rằng dân ca - trữ tình vẫn là nền tảng nghệ thuật cốt lõi, gắn liền với tình yêu thương mà khán giả đã dành cho cô từ những ngày đầu bước lên sân khấu.

Hà Quỳnh Như cũng hé lộ về các dự án âm nhạc mới dự kiến ra mắt trong năm 2026. Đây là giai đoạn cô sẽ tập trung xây dựng con đường dài hạn một cách chậm rãi và bền vững, ưu tiên đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc của riêng mình.

Các dự án sắp tới được kỳ vọng mang nhiều màu sắc và thể loại khác nhau, đồng thời vẫn giữ gìn những giá trị truyền thống đã trở thành dấu ấn trong hành trình âm nhạc của Hà Quỳnh Như.

“Tôi không đặt nặng việc xuất hiện dồn dập, mà lựa chọn đi chậm, chắc và bền bỉ, tập trung vào những sản phẩm âm nhạc của riêng mình.

Trong giai đoạn này, Như sẽ thử sức với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, mang tinh thần trẻ trung, gần gũi hơn, nhưng vẫn lấy dân ca - trữ tình làm nền tảng cốt lõi”, Hà Quỳnh Như cho hay.

Clip Hà Quỳnh Như song ca Thanh Phong

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC