Cuộc thi Tài năng âm nhạc Việt mùa thứ 6 - năm 2026 khép lại với chiến thắng của Trần Ngọc Hiếu (nghệ danh Hiếu Trần) - chàng trai mang trong mình khát vọng vươn lên từ mảnh đất Điện Biên lịch sử. Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Hiếu Trần cho biết, để có được danh hiệu Quán quân, đằng sau nụ cười chiến thắng là cả một chặng đường dài đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày kiệt quệ đến mức muốn từ bỏ.

Quán quân Tài năng âm nhạc Việt 2026 Hiếu Trần.

Ngọn lửa ươm mầm từ núi rừng Tây Bắc

Với Hiếu Trần, Điện Biên không chỉ là quê hương mà còn là cái nôi nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật. Ngay từ những năm cấp 2, anh đã hăng say tham gia các phong trào văn nghệ địa phương và giải Nhất cuộc thi Giai điệu tuổi Hồng thời cấp 3 như một lời khẳng định cho tài năng của chàng trai trẻ. Ôm ấp giấc mơ lớn, Hiếu Trần quyết tâm theo học khoa Thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Tốt nghiệp, Hiếu Trần có 3 năm làm việc tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam (2021-2024). Anh được trao cơ hội biểu diễn của VTV, QPVN, HTV.... Tuy nhiên, khao khát trở thành một nghệ sĩ giải trí, tiếp cận đông đảo khán giả trẻ thôi thúc Hiếu Trần rời khỏi vùng an toàn, quyết định Nam tiến để tìm kiếm bước đột phá.

4 tháng đầu tiên đặt chân đến phương Nam là khoảng thời gian khó khăn nhất của Hiếu Trần. Không mối quan hệ, không có show, áp lực mưu sinh đè nặng khiến anh phải làm đủ nghề từ phục vụ quán cà phê, nhà hàng, đến làm pha chế. "Khó khăn quá, có lúc tôi đã trở về Hà Nội và có ý định nghe theo gia đình về quê học nghề cắt tóc", Hiếu Trần nhớ lại.

Nhìn những người bạn đồng trang lứa liên tục chạy show, xuất hiện rực rỡ, sự tủi thân dâng trào đến mức tưởng chừng có thể quật ngã ý chí của chàng trai trẻ. Nhưng sự tự ái nghề nghiệp và niềm đam mê mãnh liệt đã níu anh lại. Hiếu Trần nhẫn nại làm việc, chắt chiu từng đồng lương ít ỏi để chờ ngày trở lại TPHCM.

Chính sự kiên định ấy, cùng nguồn động viên to lớn từ gia đình, bạn bè... giúp Hiếu Trần đứng vững. Trải qua những thăng trầm mưu sinh, anh nhận ra một người hát hay chỉ cần bản năng hoặc được đào tạo nhưng một nghệ sĩ thực thụ cần có những va vấp của cuộc đời để biến chúng thành chất xúc tác giúp họ hát hay hơn.

Hiếu Trần không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng.

Áp lực mới từ ngôi vị Quán quân

Hành trình gian nan cuối cùng cũng đơm hoa kết trái bằng ngôi vị Quán quân Tài năng âm nhạc Việt 2026. Nhưng khi hào quang đến, Hiếu Trần lại đối mặt với một áp lực mới. Anh chia sẻ về hai thái cực của sự cô đơn. Nếu trước đây, sự cô đơn của một ca sĩ vô danh là nỗi lo cơm áo nhưng lại có tự do thì giờ đây sự cô đơn đến từ trọng trách với khán giả. "Danh hiệu mới trở thành áp lực khi người nghệ sĩ phải làm việc liên tục, không ngừng sáng tạo để tạo ra những sản phẩm chất lượng", anh bộc bạch.

Hiểu rõ sự khắc nghiệt của showbiz, nơi một danh hiệu có thể chìm vào quên lãng nếu thiếu vắng sản phẩm tiếp nối, Hiếu Trần không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng. Dù sở hữu giọng hát đa năng từ Thính phòng đến Pop, R&B, Rap, anh vẫn đang nỗ lực định hình một "chất riêng" không thể trộn lẫn và muốn tập trung nhiều hơn vào Pop Ballad, EDM và R&B.

Lấy cảm hứng từ những ngôi sao như Michael Jackson, BTS và đặc biệt là Sơn Tùng M-TP, Hiếu Trần khao khát mang đến hình ảnh một nghệ sĩ "ngầu", làm chủ sân khấu bằng nguồn năng lượng hiện đại''. Anh mong muốn những sản phẩm âm nhạc sắp tới giúp anh trở thành một "Hiếu Trần giải trí, phóng khoáng" của thị trường. Dù vậy, anh vẫn trân trọng những làn điệu văn hóa quê hương Tây Bắc.

Hiếu Trần thể hiện "Đường lên phía trước"