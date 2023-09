Ngày 25/9, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức họp báo công bố đêm nhạc Jazz & friends V nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập bộ môn nhạc jazz.

Jazz & friends V diễn ra tối 7/10, tại phòng hoà nhạc lớn của Học viện, dưới sự chỉ đạo của PGS-TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện, được ghi hình và phát sóng trên VTV1, Đài Truyền hình Hà Nội.

Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nhạc jazz Việt như: Quyền Thiện Đắc, Lương Xuân Thịnh, Hoàng Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Mạnh, Hoàng Hải Bằng, Nguyễn Minh Đức, Hoàng Phú Tùng, Lê Duy Mạnh, Lương Việt Tú (ban nhạc Jazz Glory)...

PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

PGS.TS Lê Anh Tuấn - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, chương trình được lên kế hoạch từ cách đây hơn 1 năm. Jazz & friends V là lời tri ân với thế hệ đầu tiên, những nhà giáo, giảng viên trong đào tạo, nghiên cứu của ngành nhạc jazz Việt Nam. Chương trình cũng giới thiệu tới công chúng thế hệ nghệ sĩ nhạc jazz trẻ và sự hội nhập jazz Việt Nam với thế giới.

Một số tác phẩm: Nostalgia, Moonlight in Vermont, Breezin, Inh lả ơi (dân ca Việt Nam, chuyển soạn Trần Lưu Hoàng), Feels Like Home (Nguyễn Tuấn Nam)... sẽ được biểu diễn bởi các nghệ sĩ jazz Việt Nam và quốc tế như: GS.Håkan Rydin (Thuỵ Điển), TS. Steve Barry, Damon Poppleton, Bernice Tesara, Cailey Soon, George Greenhill (đến từ Úc). Hai khách mời đặc biệt là nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Nam, Đào Kiên.

TS. Nguyễn Tiến Mạnh - Trưởng khoa Nhạc jazz.

Trả lời báo chí câu hỏi: Tại sao Bôm - con trai diễn viên - đạo diễn Quốc Tuấn - học viên tại khoa Nhạc jazz từng được truyền thông biết tới với câu chuyện truyền cảm hứng, vượt nghịch cảnh để theo đuổi bộ môn rất khó lại không có mặt trong chương trình?

TS. Nguyễn Tiến Mạnh - Trưởng khoa Nhạc jazz cho biết: "Bôm đang tập trung tốt nghiệp hệ trung cấp và thi đại học nên không tham dự được. Tháng 12 tới, Bôm sẽ biểu diễn trong lễ tốt nghiệp hoà tấu nhạc jazz, hy vọng mọi người tiếp tục dõi theo bước đường nghệ thuật nhiều cố gắng của cậu".

TS. Nguyễn Tiến Mạnh cho biết thêm, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đang đào tạo hệ trung cấp 7 năm, đại học 4 năm và cao học 2 năm với các chuyên ngành: piano, guitar, trống, saxophone, bass.

Tập thể khoa Nhạc jazz bao gồm 23 giảng viên, trong đó có 1 PGS, 2 tiến sĩ, 13 thạc sĩ, 7 cử nhân với các giảng viên nghệ sĩ nổi tiếng như: Lưu Quang Minh, Hoàng Tùng, Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc, Nguyễn Tiến Mạnh, Lương Xuân Thịnh, Nguyễn Hiền Đức, Hoàng Phú Tùng, Nguyễn Hùng Cường, Lê Duy Mạnh…

Thạc sĩ Lương Xuân Thịnh - Trưởng bộ môn guitar jazz và Thạc sĩ giảng dạy trống jazz Hoàng Phú Tùng.

Giảng viên và sinh viên của khoa đã đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi và liên hoan âm nhạc, tham gia các Festival Jazz trong nước cũng như quốc tế, biểu diễn tại những sự kiện lớn phục vụ Đảng, nhà nước.

Là một đơn vị trẻ tuổi nhất của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng khoa Nhạc jazz là nơi uy tín để giới thiệu những tài năng âm nhạc có chuyên môn cao phục vụ đời sống nghệ thuật trong nước.

'Riêng một góc trời' - Quyền Thiện Đắc:

Ảnh: Hoà Nguyễn