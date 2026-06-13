Nằm trên đường Phan Tứ (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), quán vịt của gia đình bà Trần Thị Thuận trở thành địa điểm ăn uống hút khách vài năm nay nhờ thực đơn gồm các món hấp dẫn.

Quán từng nhận được giải Bid Gourmand 2024 của Michelin bởi "có chất lượng món ăn tốt với giá cả phải chăng".

Theo các thẩm định viên của Michelin, cháo vịt và gỏi vịt là hai món nổi bật của quán.

Trong đó, cháo vịt được ninh nhỏ lửa trong nước dùng đậm đà, sánh mịn cùng gạo, hạt ý dĩ và đậu xanh, khi ăn mang lại cảm giác dễ chịu và ấm áp. Còn gỏi vịt thanh mát, có vị chua ngọt lạ miệng, thơm ngon.

Quán vịt của gia đình bà Thuận (ảnh trái) là địa điểm ăn uống hút khách ở Đà Nẵng. Ảnh: Ha Oanh

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Thuận cho biết, quán mở cửa được 6 năm. Ngoài phục vụ người bản địa, quán còn đón lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước tới thưởng thức.

Vịt của quán được tuyển chọn kỹ từ giống vịt cỏ ở đảo Cẩm Nam, thuộc địa phận phường Hội An, TP Đà Nẵng (phường Cẩm Nam, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ).

Loại vịt này được người địa phương chăn thả tự nhiên trên các bãi bồi ven sông Thu Bồn, kích thước vừa phải, thịt chắc, có vị ngọt thanh và không hôi.

“Tôi mua vịt dân nuôi, không nhập đại trà để đảm bảo chất lượng. Trọng lượng ban đầu mỗi con khoảng 3kg, sau khi sơ chế sạch và luộc lên còn hơn 2kg”, bà nói.

Vịt luộc là món dân dã của quán nhưng vẫn hút khách vì thịt mềm, chắc, ngọt thơm

Mỗi ngày, quán bán khoảng 40 con vịt, chế biến thành các món khác nhau, phục vụ cả khách mua mang đi và ăn tại chỗ. Lúc cao điểm, quán có thể bán số lượng nhiều hơn.

Đặc biệt vào mùa hè, món gỏi vịt của quán càng “đắt khách” nhờ hương vị thanh mát, thích hợp để giải nhiệt, nhậu lai rai.

“Món gỏi được chế biến theo công thức riêng, gồm thịt vịt luộc chặt miếng, xoài, vả thái lát mỏng, hành nén, rau thơm… và nước xốt đủ vị mặn ngọt chua cay.

Các nguyên liệu đều được chọn lựa kỹ, có một số món như hành phi do tôi tự tay làm để đảm bảo món ăn có hương vị đặc trưng, phù hợp với đa số thực khách”, chủ quán chia sẻ thêm.

Món gỏi vịt gây ấn tượng cả về hình thức lẫn hương vị

Trong chuyến du lịch dài ngày tại Đà Nẵng mới đây, chị Hà Kiều Oanh (Hà Nội) được người quen giới thiệu tới trải nghiệm quán vịt của bà Thuận.

Sau khi tham khảo thực đơn, gia đình chị quyết định chọn các món đặc trưng nhất, gồm: cháo vịt, vịt luộc và gỏi vịt.

Trong đó, cháo vịt có giá rẻ nhất, từ 10.000 đồng. Còn vịt luộc và gỏi vịt có giá từ 60.000 - 120.000 đồng, tùy suất.

Gia đình 5 người của chị Oanh thưởng thức các món ngon từ vịt ở quán bà Thuận. Ảnh: Ha Oanh

Theo quan sát của chị Oanh, thực đơn của quán không nhiều món như các quán vịt khác nhưng có thêm món gỏi vịt lạ miệng.

Mỗi món lại được định lượng thành các suất phù hợp để khách thuận tiện gọi theo sức ăn, nhu cầu, từ suất nhỏ cho 1-2 người đến suất lớn cho 3-4 người thưởng thức.

“Theo cảm nhận riêng của mình, thịt vịt ở đây được chế biến khéo léo, ăn mềm mọng nhưng vẫn chắc. Thịt nạc nhưng không hề khô, dậy mùi thơm và vị ngọt tự nhiên, không hôi.

Mỗi món lại có một hương vị riêng, phù hợp với cả trẻ em và người lớn. Trong đó, mình thích nhất món gỏi vịt vì hài hòa đủ vị chua cay, ăn thanh mát lại không gây ngán”, chị nhận xét.

Món cháo vịt sánh quyện, thơm ngậy có giá chỉ từ 10.000 đồng. Ảnh: Ha Oanh

Nữ du khách Hà Nội cũng tiết lộ, tổng chi phí bữa ăn cho gia đình 5 người (gồm 2 người lớn và 3 trẻ em) hết 450.000 đồng.

Lượng đồ ăn khá nhiều, các thành viên thưởng thức no nê vẫn chưa hết.

“Chồng mình vốn không thích thịt vịt. Vậy mà ăn xong, anh cũng tấm tắc khen ngon”, chị Oanh cho hay.