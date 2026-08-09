Ở tập 6 của Tinh hà say hi, 2 liên quân bước vào Live stage 3 với 2 lượt đấu chính: Xây dựng EP và thi đấu vũ đạo. Quang Hùng MasterD và Dương Domic là 2 liên quân trưởng. Mỗi liên quân chia thành 3 nhóm nhạc nhỏ, mang tới 3 tiết mục liền mạch, có sự liên kết.

Lần đầu làm liên quân trưởng, Quang Hùng MasterD thừa nhận áp lực, tiết lộ cả 12 "anh trai" chỉ có 2 tuần để hoàn thiện 3 ca khúc. Anh quyết định trao vai trò đội trưởng cho 3 người lần đầu đảm nhận trọng trách này, gồm Cody Nam Võ, Ali Hoàng Dương, Xuân Định KY. Wren Evans nhận trọng trách kết nối cả 3 bài bằng các phần interlude (đoạn âm thanh ngắn được chèn vào giữa các bài hát - PV), outro để tạo sự kết nối.

Live stage 3 mở màn với phần thi đấu EP từ liên quân của Quang Hùng MasterD.

Đội trưởng Ali Hoàng Dương mở đầu bằng tiết mục Run to you với câu chuyện về một mối quan hệ đang ở giai đoạn đẹp nhất, mang màu sắc sôi động, quyến rũ. Nhóm phải đổi tới 8 bản nháp, vì các thành viên có phong cách âm nhạc khác nhau.

Ali Hoàng Dương đảm nhiệm phần ý tưởng, phong cách trình diễn, dàn dựng sân khấu, KIMLONG hòa âm, phối khí, Ivan và Song Luân hoàn thiện giai điệu ca khúc.

Tiết mục 'Run to you'.

Đội trưởng Xuân Định KY gặp khó khi buitruonglinh sang Nhật Bản trong 9 ngày giữa thời gian chuẩn bị, các thành viên phải làm việc trực tuyến. Nhóm mang tới ca khúc MRT, nói về giai đoạn rạn nứt của mối quan hệ. MRT là viết tắt của hệ thống tàu điện cao tốc, với dụng ý con tàu vẫn chạy, cuộc sống vẫn tiếp diễn dù mối tình có tan vỡ.

Trong quá trình sản xuất, các thành viên gặp bế tắc, phải nhờ Quang Hùng chia sẻ ý tưởng cho giai điệu điệp khúc, để tìm hướng đi mới. HYO đảm nhiệm rap, CAPTAIN BOY và Xuân Định chỉnh sửa lời bài hát. Tiết mục mang tới màn biểu diễn violin của buitruonglinh, sự xuất hiện hỗ trợ của "anh trai" Bùi Duy Ngọc.

Tiết mục 'MRT'.

Nhóm Cody Nam Võ gây chú ý khi sở hữu dàn thành viên được đánh giá cao - Quang Hùng, Wren Evans, CONGB. 4 "anh trai" mang tới ca khúc Secret, được viết như đoạn kết của chuyện tình, khi một cặp đôi quay về thực tại, tiếp tục sống sau đổ vỡ. Bài hát mang giai điệu vui nhộn nhưng tạo cảm xúc lắng đọng.

Áp lực của vai trò đội trưởng khiến Cody Nam Võ nghi ngờ bản thân, cảm thấy mình vô dụng đến mức bật khóc.

Tiết mục tạo điểm nhấn với phần nhảy đôi trên nền nhạc hơi hướng Bolero. Trấn Thành nhận xét, dù Wren Evans và Quang Hùng có màu sắc âm nhạc hoàn toàn khác nhau nhưng lại hòa hợp.

Nhóm 'MRT' mang cả dàn liên quân 1 lên sân khấu.

Ở phần nhận xét của liên quân và chia sẻ giữa các "anh trai", WEAN cho rằng Xuân Định là một chàng trai rất "mau nước mắt". Trấn Thành thẳng thắn cho rằng, nếu những chuyện nhỏ mà Xuân Định không chịu được thì đừng cố gắng trở nên nổi tiếng.

Tập tiếp theo mang tới 3 tiết mục từ EP của liên quân còn lại.

Ảnh, video: BTC