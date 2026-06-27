Từ App TPBank với thông điệp "2000 tiện ích Đỉnh, sống Đỉnh" đến Thẻ đa năng TPBank Flash 2in1 phiên bản Tinh Hà "Say Hi", những sản phẩm tài chính quen thuộc nay được "khoác áo mới", trở thành người bạn đồng hành của giới trẻ trên hành trình tận hưởng cuộc sống và theo đuổi đam mê.

Khi sản phẩm tài chính đồng hành cùng phong cách sống

Được nhiều khách hàng trẻ yêu mến và lựa chọn, TPBank từ lâu theo đuổi chiến lược Lifestyle Banking - đưa dịch vụ tài chính hiện diện tự nhiên trong từng nhịp sống hiện đại. Không chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp sản phẩm ngân hàng, TPBank hướng đến việc trở thành một phần trong những trải nghiệm hàng ngày của khách hàng, từ học tập, làm việc, mua sắm đến giải trí và du lịch.

Sau dấu ấn tại Em Xinh "Say Hi", ngân hàng này tiếp tục đồng hành cùng Tinh Hà "Say Hi" - chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp nối sức nóng của Vũ Trụ "Say Hi" trong mùa hè 2026.

Điều khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú không chỉ nằm ở vai trò Nhà tài trợ Kim cương, mà ở việc TPBank mang chính sản phẩm và dịch vụ của mình trở thành một phần của hành trình chương trình, với những trải nghiệm được thiết kế đúng nhu cầu và đủ bất ngờ dành cho fan.

"Với TPBank, mỗi điểm chạm tài chính không chỉ dừng lại ở giao dịch, mà còn là cơ hội để khách hàng tận hưởng cuộc sống theo cách mình yêu thích. Chúng tôi mong muốn công nghệ và dịch vụ tài chính có thể đồng hành cùng những đam mê và mang đến nhiều trải nghiệm thú vị hơn cho người dùng trẻ", đại diện TPBank chia sẻ.

App TPBank - hơn 2.000 tiện ích cho một cuộc sống “đỉnh”

Đằng sau thông điệp "2000 tiện ích Đỉnh, sống Đỉnh" không chỉ là số lượng dịch vụ được tích hợp trên App TPBank, mà còn là cách ngân hàng này liên tục làm mới trải nghiệm người dùng bằng công nghệ và sự thấu hiểu khách hàng.

Từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, đầu tư, tiết kiệm, mua sắm, đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn đến quản lý chi tiêu cá nhân, App TPBank đang dần trở thành một trợ lý tài chính số đồng hành cùng nhiều nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày.

Với các fan của Tinh Hà "Say Hi", hành trình theo đuổi thần tượng giờ đây cũng trở nên thuận tiện hơn. Từ săn vé concert, lên kế hoạch di chuyển, đặt vé máy bay, đặt khách sạn hay thanh toán các chi phí trong chuyến đi, tất cả đều có thể thực hiện ngay trên App TPBank.

Đặc biệt, người hâm mộ còn có thể trải nghiệm giao diện App TPBank phiên bản Tinh Hà "Say Hi" với thiết kế riêng mang đậm dấu ấn chương trình. Hàng loạt đặc quyền dành cho khách hàng sử dụng App TPBank cũng sẽ được bật mí xuyên suốt hành trình phát sóng.

Không chỉ tiên phong về ngân hàng số, TPBank hiện còn là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam theo đuổi mô hình AI Native - đưa trí tuệ nhân tạo trở thành nền tảng trong vận hành và phát triển sản phẩm. Công nghệ AI được ứng dụng để thấu hiểu hành vi khách hàng, cá nhân hóa trải nghiệm và mang đến những dịch vụ phù hợp hơn với từng nhu cầu cụ thể.

Với những nỗ lực đổi mới liên tục, TPBank nhiều năm liền được vinh danh ở các giải thưởng quốc tế về ngân hàng số và công nghệ, đồng thời được giới trẻ yêu thích nhờ hình ảnh một thương hiệu hiện đại, năng động và luôn biết cách làm mới trải nghiệm khách hàng.

Flash 2in1 phiên bản Tinh Hà “Say Hi” - chiếc thẻ dành cho fan chính hiệu

Bên cạnh App TPBank, điểm nhấn đặc biệt của mùa hè năm nay là sự xuất hiện của Thẻ đa năng TPBank Flash 2in1 phiên bản Tinh Hà "Say Hi".

Khác với các dòng thẻ truyền thống, Flash 2in1 được phát hành ban đầu dưới dạng thẻ ghi nợ quốc tế. Sau khi đáp ứng điều kiện chi tiêu, khách hàng sẽ được đề nghị cấp thêm hạn mức tín dụng trên cùng một chiếc thẻ. Khi kích hoạt cả hai nguồn tiền, chủ thẻ có thể linh hoạt lựa chọn hình thức chi tiêu theo nhu cầu.

Việc kết hợp hai tính năng trên một chiếc thẻ giúp khách hàng được nhân đôi ưu đãi với các chương trình tích điểm và hoàn tiền lên tới 6 triệu đồng mỗi năm, đặc biệt ở các lĩnh vực được giới trẻ yêu thích như di chuyển, giải trí và mua sắm.

Song song đó, các dòng thẻ hiện nay của TPBank cũng đang mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn trên Ticketbox như giảm tới 50% cho giao dịch đầu tiên, ưu đãi cho các lần mua tiếp theo, ưu đãi mua vé xem phim và hoàn tiền cho nhiều nhu cầu chi tiêu hàng ngày.

Phiên bản Tinh Hà "Say Hi" sở hữu thiết kế độc quyền lấy cảm hứng từ chương trình, đồng thời trở thành "chiếc chìa khóa" mở ra chuỗi quyền lợi đặc biệt dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ.

Khách hàng có thể đặt trước sản phẩm trên App TPBank từ ngày 23/6 và chính thức mở thẻ qua App TPBank hoặc hệ thống LiveBank 24/7 từ ngày 4/7.

Phương Dung