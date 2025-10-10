Các xã được đề xuất để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - THCS gồm: Bờ Y, Sa Loong, Dục Nông, Ia Đal, Rờ Kơi và Mô Rai. Đây là các xã thuộc khu vực biên giới phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi, giáp với Lào và Campuchia, có địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, dân cư thưa thớt, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng, Ba Na, Gié Triêng... sinh sống.

Sau khi khảo sát thực địa, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã hướng dẫn UBND các xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để bố trí quỹ đất xây dựng trường học.

Đoàn công tác làm việc với UBND xã Bờ Y. Ảnh: Sở Xây dựng Quảng Ngãi

Trước đó, đầu tháng 8, Sở GD-ĐT Quảng Ngãi có báo cáo đề xuất danh mục xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học - THCS tại 9 xã biên giới, gồm: Bờ Y, Ia Tơi, Đăk Plô, Mô Rai, Dục Nông, Sa Loong, Đăk Long, Rờ Kơi và Ia Đal.

Theo ngành giáo dục, hệ thống trường lớp tại khu vực này còn thiếu và xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều học sinh phải đi bộ hàng giờ để đến trường, trong khi điều kiện sinh hoạt và học tập còn nhiều hạn chế.

Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề xuất Trung ương bố trí 775 tỷ đồng để xây dựng ngay 5 trường có khả năng khởi công trong năm 2025. Trong đó, 2 trường đủ điều kiện hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026.

Cụ thể, trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Dục Nông dự kiến xây dựng trên diện tích 4,6ha tại khu vực quy hoạch trung tâm xã mới, tổng mức đầu tư hơn 207 tỷ đồng, với đầy đủ các hạng mục và thiết bị đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Mô Rai dự kiến xây dựng tại khu vực trung tâm xã, trên diện tích 5ha, tổng vốn đầu tư gần 176 tỷ đồng; dự án sẽ triển khai đồng bộ, đáp ứng tiêu chí giảng dạy và lưu trú cho học sinh, giáo viên.

Trường mầm non MB-716 ở xã Ia Tơi (Quảng Ngãi) được Binh đoàn 15 tài trợ xây dựng cuối năm 2023. Ảnh: Mai Hoa

Ba công trình khác dự kiến xây dựng, cải tạo và hoàn thành trước 30/8/2027 gồm: Xây mới trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Ia Đal (6ha, 150 tỷ đồng); cải tạo, nâng cấp trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Rờ Kơi (1,8ha, gần 170 tỷ đồng); và xây mới trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Sa Loong (3ha, 70 tỷ đồng).

Đối với 4 xã biên giới đất liền còn lại, tỉnh sẽ tiếp tục đề xuất Trung ương trong giai đoạn tiếp theo.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, việc đầu tư xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú tại các xã biên giới là yêu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo quyền học tập cho học sinh, góp phần giữ chân người dân ở lại bản làng, bảo vệ an ninh biên giới và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực miền núi của tỉnh.