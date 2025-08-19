Ngày 19/8, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng phối hợp với Sở GD-ĐT thành phố tổ chức lễ khởi động dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú, tiểu học và THCS xã Tây Giang.

Công trình được xây dựng tại thôn Ahu, trên diện tích quy hoạch 4,1ha, với tổng mức đầu tư 262 tỷ đồng.

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 11, hoàn thành và bàn giao trong tháng 8/2026 để kịp phục vụ năm học 2026-2027.

Các đại biểu bấm nút khởi động dự án. Ảnh: N.X

Theo thiết kế, trường có quy mô 30 lớp học (15 lớp tiểu học, 15 lớp THCS) cùng 14 phòng bộ môn, đáp ứng quy mô 1.000 học sinh. Hệ thống phòng chức năng, khối hành chính, khối sinh hoạt được đầu tư đồng bộ với nhà bếp, nhà ăn, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà đa năng, sân thể thao và nhà văn hóa.

Công trình này được kỳ vọng góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực tại địa phương, tạo nguồn cán bộ người bản địa, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới. Đồng thời, công trình cũng mang ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chính sách dân tộc, củng cố quốc phòng, an ninh.

Mô hình trường học nội trú cho các xã biên giới ở Đà Nẵng

Theo khảo sát, tại khu vực biên giới TP Đà Nẵng hiện cần đầu tư xây mới 4 trường học ở các xã Hùng Sơn, Tây Giang, La Dêê, Đắc Pring và nâng cấp 2 trường tại xã La Êê và A Vương.