Chị Y Tiến (bên trái), đảng viên Chi bộ thôn Kon Rngâng, xã Đăk Ui luôn đồng hành, tư vấn và giúp đỡ hộ anh A Huy trong quá trình xây dựng nhà. (Ảnh: Ngọc Chí)

Đảng viên đồng hành cùng hộ nghèo

Với mục tiêu giúp người nghèo sớm an cư, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đặc biệt, tỉnh đã phát huy vai trò trách nhiệm tiên phong của đảng viên khi được phân công phụ trách hộ.

Theo đó, đảng viên được phân công, phụ trách hộ sẽ căn cứ tình hình thực tế để định hướng, hỗ trợ giúp hộ triển khai xây dựng nhà đảm bảo công năng sử dụng, phong tục tập quán và đúng tiến độ.

Anh A Huy, thôn Kon Rngâng, xã Đăk Ui chia sẻ: Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu, đảng viên Y Tiến vận động, gia đình thêm vào 80 triệu để làm nhà. Lúc đầu do vật liệu xây dựng khan hiếm, mua khó khăn và giá cao, chị Y Tiến trực tiếp làm việc với đơn vị cung ứng, thống nhất chốt giá, số lượng vật liệu cần cung cấp nên gia đình không còn bị động trong quá trình xây nhà. Nhờ vậy, căn nhà đã hoàn thành sớm hơn dự kiến ban đầu.

Không chỉ phát huy vai trò của đảng viên, trong quá trình thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Quảng Ngãi còn huy động sự đóng góp 226.257 ngày công của cộng đồng thôn, làng và gần 60.000 ngày công của lực lượng bộ đội, đoàn viên thanh niên giúp các hộ trong quá trình xây dựng nhà. Qua đó cho thấy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được phát huy mạnh mẽ.

Ông A Yá, Bí thư Chi bộ kiêm thôn trưởng thôn Plei Weh, xã Ia Chim cho biết, trong thôn có 5 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, khi họp thôn tôi đã vận động bà con cùng chung tay giúp các hộ ngày công như dỡ nhà cũ, san nền, làm móng, vận chuyển vật liệu… và được người dân đồng tình ủng hộ rất cao.

Với những cách làm linh động, sáng tạo và sự chung tay của cả cộng đồng, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành xóa 9.071 căn nhà tạm, nhà dột nát trước kế hoạch đề ra. Tổng kinh phí hơn 517 tỷ đồng, trong đó, nguồn xã hội hóa đạt 107 tỷ đồng. Các căn nhà được hỗ trợ xây dựng có diện tích bằng hoặc lớn hơn thiết kế mẫu đã phê duyệt và bảo đảm chất lượng.

Có nhà mới, các hộ đồng bào DTTS ở tỉnh Quảng Ngãi giờ đây chăm lo phát triển kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: Ngọc Chí

Vững tin trong chặng đường phía trước

Nhìn các con vui đùa, học hành trong căn nhà mới, anh A Khải, làng Tum, xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Với anh, căn nhà này không chỉ hiện thực hóa giấc mơ an cư mà còn là niềm tin để anh vững bước trong hành trình phía trước.

Anh A Khải chia sẻ: Với số tiền hỗ trợ 60 triệu đồng của Nhà nước, bố mẹ và các anh chị em đã cho mượn 160 triệu đồng để thêm vào xây nhà. Giờ có nhà ở ổn định, vợ chồng tôi sẽ chú tâm làm ăn, chăm sóc tốt 7 sào cao su, 5 sào cà phê. Mục tiêu phấn đấu 2 năm sau có thu nhập và sẽ trả hết số tiền mượn để làm nhà.

Tỉnh Quảng Ngãi có 43 dân tộc anh em cùng sinh sống, đồng bào DTTS chiếm hơn 26% dân số toàn tỉnh. Đến ngày 20/6/2025, toàn tỉnh đã về đích chương trình xóa nhà tạm. Những căn nhà ấy thể hiện tinh thần “Ý Đảng lòng dân” không chỉ giúp người nghèo có một mái ấm bền vững mà còn mở ra tương lai tươi sáng hơn bởi an cư thì sẽ lạc nghiệp.

Ông U Minh Nam - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi cho biết, những kết quả trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát có ý nghĩa rất to lớn, khẳng định ý chí, quyết tâm, sự thống nhất cao giữa nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc hỗ trợ người nghèo, người còn khó khăn về nhà ở sớm “an cư lạc nghiệp”, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.