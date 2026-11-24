Từ gìn giữ dấu tích lịch sử, bảo tồn không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử đến huy động nguồn lực xã hội và ứng dụng công nghệ, Quảng Ninh đang từng bước đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Gìn giữ mạch nguồn văn hóa dân tộc

Quảng Ninh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và di sản tâm linh, lưu giữ nhiều dấu tích quan trọng trong tiến trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nổi bật là hệ thống di tích Phật giáo gắn với Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - dòng thiền mang đậm bản sắc Việt Nam, hình thành dưới triều Trần.

Tháp Huệ Quang thuộc quần thể di tích Yên Tử (Quảng Ninh)

Bên cạnh hệ thống chùa, am, tháp và các địa điểm tu hành, Quảng Ninh còn có nhiều công trình tín ngưỡng dân gian, đền thờ các anh hùng dân tộc, từ đường dòng họ và nhà thờ Công giáo.

Theo danh mục di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2026, toàn tỉnh có 609 di tích, cụm di tích, trong đó có 8 di tích quốc gia đặc biệt, 57 di tích quốc gia, 102 di tích cấp tỉnh và 442 di tích thuộc danh mục kiểm kê.

Đặc biệt, ngày 12/7/2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới. Sự kiện không chỉ khẳng định giá trị nổi bật của không gian văn hóa, lịch sử và Phật giáo Trúc Lâm mà còn mở ra cơ hội phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trải qua thời gian và những biến động lịch sử, không ít cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp, thậm chí chỉ còn lại phế tích.

Theo Đại đức Thích Thanh Văn, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, các cơ sở Phật giáo có tính chất đặc thù khi vừa là nơi sinh hoạt tôn giáo, vừa lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa. Vì vậy, công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Giáo hội Phật giáo, chính quyền và các cơ quan chuyên môn, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật.

Việc rà soát, đưa các địa điểm có giá trị vào danh mục kiểm kê di tích là cơ sở quan trọng để bảo vệ những dấu tích lịch sử, ngăn ngừa nguy cơ xâm hại và phục vụ nghiên cứu khoa học.

Đối với những công trình chỉ còn phế tích, phương án phục hồi cần được xây dựng trên cơ sở tư liệu lịch sử, kết quả nghiên cứu khảo cổ học và những căn cứ khoa học xác đáng, tránh phục dựng tùy tiện, làm sai lệch giá trị nguyên gốc của di sản.

Không gian trầm mặc, cổ kính của Yên Tử được tạo nên từ những vật liệu kiến trúc có từ hàng trăm năm trước

Bảo tồn di sản, vì thế, không chỉ là gìn giữ những công trình kiến trúc mà còn là bảo vệ ký ức lịch sử, bản sắc văn hóa và đời sống tinh thần của cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Kết nối di sản, mở rộng không gian phát triển

Phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, đặt mỗi di tích trong mối liên hệ với không gian lịch sử, văn hóa và cảnh quan của cả vùng.

Theo GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, việc xây dựng quy hoạch cần chú trọng kết nối các di tích thuộc quần thể di sản thế giới.

Sự kết nối này không chỉ làm sáng tỏ mối liên hệ giữa các sự kiện, nhân vật và địa danh lịch sử mà còn tạo tiền đề hình thành những hành trình khám phá di sản có chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh.

Tại Yên Tử, việc huy động nguồn lực xã hội hóa đã góp phần cải thiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông và dịch vụ. Trong hơn 10 năm qua, gần 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ doanh nghiệp đã được huy động, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ du khách, phật tử đến tham quan, hành hương.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường tại các di tích được chú trọng.

Tuy nhiên, khai thác tiềm năng du lịch phải song hành với trách nhiệm bảo vệ di sản. Việc phát triển các công trình dịch vụ cần tuân thủ quy hoạch, quy định về khu vực bảo vệ di tích, hạn chế tác động tiêu cực đến cảnh quan, môi trường và tính xác thực của di sản.

Đây là nguyên tắc quan trọng để phát triển kinh tế di sản theo hướng bền vững, tránh tình trạng thương mại hóa quá mức hoặc đánh đổi các giá trị văn hóa, tâm linh vì lợi ích kinh tế trước mắt.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy phường Yên Tử, khẳng định: “Di sản chỉ thực sự được bảo tồn và phát huy giá trị khi có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các di tích; đồng thời nâng cao nhận thức để mỗi người dân trở thành một chủ thể gìn giữ, lan tỏa giá trị di sản”.

Khi người dân được tham gia và thụ hưởng những lợi ích chính đáng từ hoạt động bảo tồn, phát triển du lịch, di sản không chỉ là niềm tự hào mà còn trở thành nguồn lực tạo việc làm, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Công nghệ tiếp sức cho công tác bảo tồn

Một trong những thách thức đặt ra trong quá trình tu bổ, phục hồi di tích là tìm kiếm vật liệu phù hợp với đặc trưng kiến trúc truyền thống, vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, vừa bảo đảm tính hài hòa với các yếu tố nguyên gốc.

Tại Quảng Ninh, Tổ hợp Gốm Đất Việt do Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu xây dựng là một trong những mô hình kết hợp công nghệ sản xuất hiện đại với việc nghiên cứu, chế tác vật liệu mang đặc trưng kiến trúc cổ.

Không gian Di sản văn hóa Gốm Đất Việt hiện trưng bày hơn 600 mẫu gạch, ngói, gạch cotto, trong đó có nhiều sản phẩm mang phong cách truyền thống như ngói mũi hài, ngói vảy cá, ngói đuôi én và gạch trang trí lấy cảm hứng từ tranh Đông Hồ.

Các sản phẩm đã được sử dụng tại một số công trình thuộc khu di tích Ngọa Vân, Yên Tử và nhiều công trình văn hóa, lịch sử trên cả nước.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, tham quan khu trưng bày các mẫu gạch, ngói mang phong cách kiến trúc truyền thống.

Theo Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu, gạch, ngói đất nung không đơn thuần là vật liệu xây dựng mà còn lưu giữ những giá trị văn hóa, thẩm mỹ và dấu ấn trong đời sống tinh thần của người Việt qua nhiều thế hệ.

Việc kết hợp tri thức truyền thống với công nghệ hiện đại mở ra thêm hướng tiếp cận trong nghiên cứu, sản xuất vật liệu phục vụ công tác bảo tồn. Tuy nhiên, việc lựa chọn vật liệu sử dụng trong tu bổ di tích vẫn phải căn cứ vào đặc điểm lịch sử, kiến trúc, kết quả nghiên cứu khoa học và yêu cầu chuyên môn của từng công trình.

Bên cạnh công nghệ sản xuất vật liệu, việc số hóa hồ sơ di tích, xây dựng cơ sở dữ liệu di sản, ứng dụng công nghệ trong khảo sát hiện trạng, kiểm định kỹ thuật và giám sát quá trình tu bổ cũng cần được chú trọng. Đây là những công cụ hữu ích giúp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn và quảng bá giá trị di sản tới đông đảo công chúng.