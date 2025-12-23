Lễ đón nhận di sản văn hóa thế giới

Đây là sự kiện khẳng định vị thế toàn cầu của một hệ giá trị văn hóa - tư tưởng thuần Việt trải dài qua nhiều thế kỷ. Đây cũng là thành quả rực rỡ từ sự phối hợp chặt chẽ, bền bỉ suốt nhiều năm giữa ba địa phương: tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng. Vượt qua ranh giới hành chính, ba tỉnh thành đã cùng chung sức xây dựng mô hình di sản liên tỉnh theo chuỗi đầu tiên tại Việt Nam, tạo nên một tiền lệ quản lý di sản liên vùng theo đúng các chuẩn mực khắt khe của quốc tế.

Côn Sơn vào hội

Tinh thần đoàn kết này không chỉ giúp hoàn thiện một hồ sơ di sản đồ sộ mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc gìn giữ một chỉnh thể văn hóa Trúc Lâm thống nhất và vẹn toàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: Đây là dấu mốc lịch sử sau 11 năm kể từ khi danh thắng Tràng An được vinh danh, đưa quần thể này trở thành di sản thế giới thứ 9 của Việt Nam. Đây không chỉ là sự công nhận đối với các giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc sắc, mà còn là sự ghi nhận giá trị nổi bật toàn cầu của không gian văn hóa sống, nơi tư tưởng, tín ngưỡng và thực hành văn hóa đang được tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cảnh đẹp nơi linh thiêng

Cùng quan điểm, ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định quần thể di sản là minh chứng đặc biệt cho sự tiếp nối trường tồn của Phật giáo Trúc Lâm. Ông cho rằng triết lý sống hài hòa, đề cao hòa bình và lòng từ bi phát khởi từ dãy núi Yên Tử linh thiêng không chỉ định hình bản sắc văn hóa Việt Nam mà còn là “ngọn hải đăng” truyền cảm hứng cho cộng đồng quốc tế.

Suối Côn Sơn

Quần thể di sản được UNESCO vinh danh là các cụm di tích tiêu biểu, kết nối chặt chẽ theo dòng chảy lịch sử và tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm bao gồm: Quảng Ninh có khu di tích Yên Tử (với Chùa Đồng, tháp Huệ Quang, chùa Hoa Yên...), khu di tích nhà Trần tại Đông Triều (Thái Miếu, chùa Ngọa Vân). Tỉnh Bắc Ninh có chùa Vĩnh Nghiêm - “chốn tổ” lưu giữ kho mộc bản quý giá của Thiền phái Trúc Lâm. Thành phố Hải Phòng có khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc và chùa Thanh Mai.

Đền thờ cụ Nguyễn Trãi

Vẻ đẹp của Côn Sơn, Kiếp Bạc và chùa Thanh Mai lâu nay đã điểm nhấn trong hoạt động du lịch tâm linh. TP. Hải Phòng đang tiếp tục cho tu bổ để di sản này thực sự là niềm tự hào của người dân sau sáp nhập, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Thu Hằng