UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Quyết định số 3226/QĐ-UBND, chấp thuận Công ty Cổ phần Mặt Trời Vân Đồn làm chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn - tổ hợp casino thí điểm cho người Việt Nam tại đặc khu Vân Đồn.

Dự án có tổng diện tích lên đến 244,45 ha, với mục tiêu xây dựng một siêu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí có thưởng cao cấp, thí điểm cho người Việt Nam vào chơi.

Các hoạt động chính tại đây gồm kinh doanh casino, du lịch, khách sạn, resort, condotel và nhà phố thương mại, trung tâm thương mại cùng dịch vụ vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Phối cảnh tổ hợp casino ở đặc khu Vân Đồn. Ảnh: Đ.X

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án là hoạt động casino cao cấp, thí điểm cho người Việt Nam tham gia nhưng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ cũng được tích hợp để tạo thành một hệ sinh thái khép kín, hướng tới đối tượng khách quốc tế và tầng lớp trung lưu, thượng lưu trong nước.

Siêu tổ hợp này cũng sẽ là nơi quy tụ các show diễn nghệ thuật quốc tế quy mô lớn, những điểm chơi giải trí sôi động cả ngày lẫn đêm, với kỳ vọng đưa Vân Đồn trở thành điểm đến có sức hút tương tự như Macau (Trung Quốc) hay Las Vegas (Mỹ).

Tổ hợp dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn có vốn đầu tư hơn 2 tỷ USD, bao gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn vay, vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án không quá 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Tiến độ xây dựng và đưa công trình vào khai thác vận hành dự kiến trong 9 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.