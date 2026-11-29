Quảng Ninh khai thác lợi thế đất rừng, khí hậu và nguồn gen bản địa để phát triển cây dược liệu, hình thành vùng nguyên liệu gắn với chế biến, tiêu thụ. Từ đó, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân miền núi

Gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Quảng Ninh xác định dược liệu là một trong những nhóm cây trồng có tiềm năng nâng cao giá trị kinh tế lâm nghiệp.

Những loại cây như ba kích tím, trà hoa vàng, địa liền, cát sâm, sa nhân tím, quế và hồi được quan tâm phát triển tại các địa bàn có điều kiện sinh thái phù hợp.

Tại xã Ba Chẽ, cây dược liệu đang trở thành một hướng sản xuất hàng hóa của người dân. Theo thống kê địa phương, xã hiện có 325 hộ tham gia trồng dược liệu với tổng diện tích hơn 1.374ha. Trong đó, quế chiếm 1.274ha, trà hoa vàng 73ha, ba kích gần 9ha và phần diện tích còn lại là các loại cây dược liệu khác. Riêng cây quế cho sản lượng bình quân gần 60 tấn vỏ tươi mỗi năm.

Cùng với Ba Chẽ, xã Kỳ Thượng đang từng bước phát triển vùng trồng ba kích tím, trà hoa vàng và cát sâm. Hiện địa phương có khoảng 15ha ba kích tím, 20ha trà hoa vàng và 5ha cát sâm. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hội Nông dân xã vận động 16 hộ trồng mới 3,6ha dược liệu, gồm sâm nam và ba kích tím.

Quảng Ninh phát triển cây dược liệu.

Bên cạnh việc mở rộng diện tích, Quảng Ninh chú trọng bảo tồn, phục tráng nguồn gen và ứng dụng khoa học - công nghệ trong nhân giống, canh tác. Việc chủ động nguồn giống chất lượng, hướng dẫn kỹ thuật trồng và thu hái góp phần nâng cao chất lượng nguyên liệu, đồng thời giảm áp lực khai thác dược liệu tự nhiên.

Một hướng đi khác là phát triển các mô hình kinh tế tập thể, liên kết hộ trồng với doanh nghiệp và cơ sở chế biến. Một số đơn vị như Hợp tác xã Bảo tồn và phát triển dược liệu Kỳ Thượng, Công ty CP Kinh doanh lâm sản Đạp Thanh đã tham gia phát triển sản phẩm từ nguồn nguyên liệu địa phương. Các sản phẩm trà hoa vàng, ba kích và dược liệu chế biến được định hướng đa dạng hóa về mẫu mã, hình thức sử dụng và nâng cao giá trị thương mại.

Nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia được sử dụng để hỗ trợ cây giống, vật tư sản xuất, tập huấn kỹ thuật trồng dược liệu dưới tán rừng, đầu tư máy móc chế biến và xúc tiến thương mại. Công tác bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cần tiếp tục được đẩy mạnh.

Phát triển cây dược liệu không chỉ hướng tới giá trị kinh tế trước mắt mà còn cần gắn với bảo vệ rừng, bảo tồn nguồn gen và tri thức sử dụng cây thuốc của cộng đồng.

Khi có quy hoạch phù hợp, quy trình sản xuất bảo đảm chất lượng và thị trường tiêu thụ ổn định, dược liệu có thể trở thành một trong những sinh kế góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy giảm nghèo bền vững tại các địa bàn miền núi Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030.