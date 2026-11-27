Những tuyến đường được sửa chữa, mô hình sản xuất mang lại thu nhập ổn định... đang góp phần đổi thay diện mạo nhiều bản làng miền núi. Từ những việc làm cụ thể, người dân thêm chủ động tham gia phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Từ hạ tầng thiết yếu đến những mô hình làm kinh tế hiệu quả

Sau những trận mưa lũ gây thiệt hại về hạ tầng và sản xuất, người dân bản Nà Cần, xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La cùng chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, từng bước ổn định đời sống. Bà con tập trung sửa chữa các công trình thủy lợi, khôi phục sản xuất. Tuyến đường chính dài hơn 1,8km của bản cũng được sửa chữa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, giúp việc đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Bản Nà Cần được lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2025-2030. Tại thời điểm đó, bản đã hoàn thành 14/19 tiêu chí. Những tiêu chí còn khó như thu nhập, hộ nghèo, môi trường và hạ tầng đòi hỏi địa phương tiếp tục huy động nguồn lực, phát huy sự tham gia của người dân.

Việc khắc phục hậu quả thiên tai gắn với hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới cho thấy vai trò quan trọng của sự đồng lòng trong cộng đồng. Người dân không chỉ thụ hưởng các công trình được đầu tư mà còn trực tiếp tham gia bảo vệ, duy trì và phát huy hiệu quả những thành quả đó.

Từ thành quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, người dân thêm tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Nhà nước, chủ động góp sức.

Cùng với cải thiện hạ tầng, chuyển đổi phương thức sản xuất cũng góp phần nâng cao đời sống người dân Chiềng Sơ.

Tại bản Nà Lốc II, anh Lò Văn Nguyên phát triển 3ha nhãn theo hướng hữu cơ, áp dụng quy trình VietGAP, đạt năng suất khoảng 15-20 tấn/ha. Gia đình anh thu lãi khoảng 300-400 triệu đồng mỗi năm.

Ngoài trồng nhãn, gia đình anh Nguyên còn đầu tư lò sấy long nhãn, thu mua quả tươi của người dân trong bản và tạo việc làm thời vụ cho khoảng 30-40 lao động địa phương. Từ một mô hình sản xuất hiệu quả, lợi ích được mở rộng thông qua hoạt động thu mua nông sản và tạo việc làm, góp phần tăng cơ hội tiêu thụ sản phẩm cho các hộ trồng nhãn.

Ở xóm Bản Riền, xã Hưng Đạo, tỉnh Cao Bằng, tinh thần chung sức xây dựng nông thôn mới được thể hiện qua việc làm đường giao thông. Theo Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng, tại Chi hội Nông dân xóm Bản Riền, 19 hộ dân đã tích cực hưởng ứng, đóng góp công sức để xây dựng, hoàn thiện tuyến đường.

Những công trình giao thông được cải thiện không chỉ giúp việc đi lại thuận lợi hơn mà còn tạo điều kiện để người dân vận chuyển hàng hóa, tiếp cận thị trường và các dịch vụ thiết yếu. Sự tham gia tự nguyện của các hộ dân cũng góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, trách nhiệm đối với công việc chung.

Xây dựng bản làng xanh, sạch từ trách nhiệm mỗi gia đình

Nông thôn mới không chỉ được đo bằng số kilômét đường hay công trình hạ tầng. Chất lượng sống còn thể hiện ở môi trường trong lành, cảnh quan sạch đẹp, sinh kế bền vững và khả năng người dân cùng bảo vệ thành quả đã tạo dựng.

Tại xóm Mã Lịp, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, ngày 19/9/2026, Hội Nông dân địa phương thành lập Câu lạc bộ bảo vệ môi trường với 42 hội viên.

Mô hình hướng đến việc tập hợp hội viên cùng tham gia giữ gìn vệ sinh, xây dựng cảnh quan nông thôn và hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong sinh hoạt, sản xuất. Mỗi hội viên có thể trở thành một tuyên truyền viên, vận động gia đình và những người xung quanh thực hiện các việc làm thiết thực.

Cách làm này có ý nghĩa đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bởi giữ gìn môi trường không phải công việc xa vời, mà bắt đầu từ việc thu gom rác, không xả chất thải xuống suối, bảo vệ nguồn nước và chăm sóc không gian sống quanh nhà.

Đối với các hộ sản xuất nông nghiệp, việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng hướng dẫn, thu gom bao bì sau sử dụng và hạn chế chất thải gây ô nhiễm cũng góp phần bảo vệ đất, nguồn nước, sức khỏe cộng đồng và chất lượng nông sản.

Từ những câu chuyện ở Sơn La, Cao Bằng có thể thấy, xây dựng nông thôn mới sẽ đạt hiệu quả thiết thực hơn khi các chính sách hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước được kết hợp với sự chủ động, sáng kiến và công sức của người dân.

Giai đoạn 2026-2035, mục tiêu xây dựng nông thôn mới tiếp tục hướng đến diện mạo hiện đại, giàu bản sắc, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Kinh tế nông thôn được định hướng phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái, gắn với nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, mỗi thôn, bản cần lựa chọn những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể trong vận động cộng đồng tham gia. Người dân có thể góp sức bằng những việc cụ thể như chăm sóc tuyến đường chung, giữ gìn nguồn nước, tham gia mô hình sản xuất an toàn hoặc chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế hiệu quả.

Khi người dân thực sự trở thành chủ thể trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, những đổi thay ở bản làng sẽ có nền tảng bền vững hơn. Đó không chỉ là diện mạo khang trang, sạch đẹp mà sinh kế được cải thiện, tinh thần cộng đồng được củng cố và chất lượng cuộc sống ngày càng nâng cao.