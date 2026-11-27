Từ chuồng bò ở Tuyên Quang, vườn chanh rừng ở Lạng Sơn đến những gian hàng trực tuyến tại Lai Châu, người dân miền núi đang chủ động học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và tìm kiếm thị trường. Nhiều hướng phát triển sinh kế mới đang được mở ra.

Học kỹ thuật để làm chủ sinh kế

Từ hai con bò giống ban đầu, chị Mã Thị Chúa, người Mông ở xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, từng bước phát triển chăn nuôi nhờ chủ động học hỏi kỹ thuật chăm sóc, phòng dịch và chuẩn bị thức ăn cho gia súc. Tại xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn, vợ chồng chị Triệu A Múi tập livestream giới thiệu chanh rừng ngay tại vườn. Còn ở Bình Lư, tỉnh Lai Châu, người dân học quay video, gắn giỏ hàng và xử lý đơn hàng trực tuyến.

Ba cách làm khác nhau nhưng cùng cho thấy tinh thần chủ động học hỏi, thích ứng với phương thức sản xuất và kinh doanh mới của người dân miền núi.

Năm 2022, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Việt Lâm, chị Mã Thị Chúa được tiếp cận khoản vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua một đôi bò giống. Bên cạnh đó, chị tìm đến các mô hình chăn nuôi hiệu quả, tham gia tập huấn, học cách vệ sinh chuồng trại, phòng trừ dịch bệnh và chủ động nguồn thức ăn.

Theo thông tin do chính quyền xã Vị Xuyên công bố đầu năm 2026, từ đôi bò ban đầu, gia đình chị phát triển đàn vật nuôi lên 5 con bò và 2 con trâu. Chị còn trồng cỏ làm thức ăn, kết hợp trồng chuối, ớt, lá giang và cây ăn quả; tận dụng chất thải chăn nuôi để bón cây. Thu nhập bình quân của gia đình đạt trên 150 triệu đồng mỗi năm.

Bà con chủ động, tích cực học hỏi kỹ năng số, an toàn thông tin

Chị Chúa còn chia sẻ kinh nghiệm, vận động hội viên phụ nữ cùng làm kinh tế. Câu chuyện cho thấy nguồn vốn ưu đãi có thể phát huy hiệu quả tốt hơn khi người vay chủ động học kỹ thuật, tính toán phương án sản xuất và tích lũy kinh nghiệm.

Tại xã Ba Sơn, việc ứng dụng công nghệ số đang được đưa đến gần hơn với các hộ sản xuất. Cuối tháng 8/2026, cán bộ Phòng Kinh tế xã phối hợp với Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Xuất Lễ đến vườn chanh rừng của gia đình chị Triệu A Múi ở thôn Co Loi, trực tiếp hướng dẫn vợ chồng chị livestream giới thiệu sản phẩm và tương tác với người xem.

Từ đầu năm 2026, xã Ba Sơn đã tổ chức các hoạt động tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin cho hơn 150 người. Riêng trong tháng 8, Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nông nghiệp Xuất Lễ hỗ trợ tiêu thụ khoảng 3 tạ chanh rừng.

Mở thị trường bằng sự chủ động và hiểu biết pháp luật

Tại Bình Lư, hành trình học cách bán hàng số đang diễn ra trên quy mô cộng đồng. Được chính quyền địa phương thành lập đầu năm 2026, nhóm “Bình Lư Digital” kết nối người dân với các buổi hướng dẫn quay video, giới thiệu sản phẩm, gắn giỏ hàng và livestream bán hàng.

Báo cáo sơ kết của địa phương ghi nhận trong quý I/2026, nhóm Bình Lư Digital đạt doanh số hơn 6,6 tỷ đồng. Cùng thời điểm, hơn 20 hộ và cá nhân tại địa phương tham gia bán hàng trực tuyến có nguồn thu ổn định từ thương mại điện tử.

Theo lãnh đạo địa phương, một bộ phận người dân đã có thể tự giới thiệu sản phẩm, vận hành giỏ hàng và xử lý đơn hàng, thay vì chỉ tham gia các phiên livestream do đơn vị hỗ trợ tổ chức.

Tự lực không có nghĩa là tự xoay xở một mình. Chính quyền, hội phụ nữ, tổ công nghệ số cộng đồng và hợp tác xã giữ vai trò kết nối nguồn vốn, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ quảng bá và tìm kiếm thị trường. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài vẫn phụ thuộc vào sự chủ động của từng hộ trong lựa chọn sinh kế, nâng cao chất lượng sản phẩm và giữ chữ tín với khách hàng.

Để kinh doanh bền vững, người sản xuất cần tính toán đầy đủ chi phí giống, thức ăn, nhân công, vận chuyển và các khoản phát sinh; bảo đảm chất lượng, nguồn gốc và an toàn thực phẩm. Khi bán hàng trực tuyến, các hộ cũng cần cung cấp thông tin trung thực, thực hiện đúng quy định về kinh doanh, thuế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ tài khoản, cảnh giác với đường dẫn lạ và các thủ đoạn lừa đảo.

Từ việc chăm sóc đàn bò đến tự tin giới thiệu sản phẩm trước máy quay, mỗi kỹ năng mới đều có thể mở thêm cơ hội phát triển sinh kế. Khi người dân chủ động học hỏi, biết liên kết và ứng dụng công nghệ đúng cách, các chính sách hỗ trợ sẽ có thêm điều kiện phát huy hiệu quả. Đó cũng là nền tảng để đồng bào miền núi từng bước làm chủ sinh kế, mở rộng thị trường và vươn lên bằng chính năng lực của mình.