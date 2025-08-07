Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh cho biết, tất cả tàu du lịch trên vịnh Hạ Long sẽ được lắp đặt hệ thống kiểm soát thông tin, nhận dạng tự động hiện đại AIS trong khi hoạt động trên biển.

Theo đó, việc lắp đặt hệ thống AIS trên các tàu du lịch sẽ được thực hiện xong trước ngày 15/8.

Thiết bị AIS là hệ thống nhận dạng tự động, là một hệ thống thông tin liên lạc và định vị hàng hải, cho phép các tàu thuyền trao đổi thông tin nhận dạng, vị trí, hướng, tốc độ và các thông tin liên quan khác với các tàu khác và các trạm trên bờ.

Đến nay đã có 80% tàu du lịch trên vịnh Hạ Long lắp đặt hệ thống AIS

Trước đây, thiết bị AIS được quy định lắp đặt trên các tàu du lịch chở khách trên 50 người, nhưng nay các tàu dưới 50 chỗ ngồi trên vịnh Hạ Long đều tự nguyện và cam kết lắp đặt thiết bị này để tăng tính an toàn trong khai thác. Tính đến ngày 6/8, khoảng 80% tổng số tàu trên vịnh đã được lắp đặt thiết bị AIS.

Hệ thống này giúp tàu duy trì kết nối thông tin liên tục và không phụ thuộc vào sóng điện thoại.

Trước đó, ngày 2/8, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn liên ngành đi khảo sát thực trạng hoạt động của thiết bị AIS được lắp đặt trên các tàu du lịch và bổ sung các điểm tránh trú dông bão tạm thời trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.

Theo đánh giá của đoàn liên ngành, hiện nay, tín hiệu AIS trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long do Đài thông tin Duyên hải Hòn Gai quản lý đảm bảo được truyền tín hiệu. Tuy nhiên, để đáp ứng được nhu cầu quản lý đối với đội tàu du lịch của tỉnh Quảng Ninh cần lắp đặt thêm các trạm trên đảo Titop, núi Bài Thơ.

Việc sử dụng đồng thời 2 hệ thống thông tin liên lạc VHF trên kênh 16 và AIS đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đảm bảo xử lý thông tin, ứng cứu kịp thời các tình huống bất lợi khi xảy ra. Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh sẽ tập trung kiểm tra hoạt động của thiết bị thông tin liên lạc đảm bảo hoạt động tốt mới cấp lệnh xuất bến.

Liên quan đến việc tăng cường đảm bảo an toàn, tạo niềm tin cho khách tham quan vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, từ ngày 6/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí tàu quân y và 2 xuồng cơ động, triển khai tuần tra 24/24 giờ hằng ngày trên vịnh Hạ Long.