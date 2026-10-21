Ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc với Tập đoàn T&T Group nhằm rà soát tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn, đồng thời trao đổi giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án trọng điểm.

T&T Group hiện là một trong những nhà đầu tư lớn tại Quảng Trị, với nhiều dự án trọng điểm như Cảng hàng không Quảng Trị, điện khí LNG Hải Lăng, Khu du lịch - dịch vụ Gio Hải, Khu đô thị phức hợp du lịch, nghỉ dưỡng và sân golf Cam Lộ. Các dự án được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như khu vực miền Trung.

Quang cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Quảng Trị và Tập đoàn T&T. Ảnh: Anh Chiến

CHK Quảng Trị sẽ vận hành khai thác thương mại vào tháng 3/2027

Theo báo cáo của T&T Group, đến giữa tháng 10/2026, khối lượng thi công Cảng hàng không Quảng Trị đạt trên 80%, trong đó các hạng mục sân đỗ máy bay, đường cất hạ cánh và đường lăn cơ bản hoàn thiện.

Để bảo đảm mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại từ tháng 3/2027, T&T Group kiến nghị các cơ quan chức năng phối hợp tháo gỡ vướng mắc về bàn giao mặt bằng, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, cấp điện và lắp đặt thiết bị hàng không. Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất có cơ chế hỗ trợ, thu hút các hãng hàng không mở đường bay đến Quảng Trị trong giai đoạn đầu vận hành.

Ngày 15/10/2026, CHK Quảng Trị đã tổ chức chuyến bay kỹ thuật đầu tiên để kiểm tra, rà soát an toàn tĩnh không. Ảnh: Anh Chiến.

Song song với Cảng hàng không Quảng Trị, T&T Group đang nghiên cứu đề xuất đầu tư Tổ hợp công nghiệp hàng không - Trung tâm thương mại tự do - Đô thị khoa học đổi mới sáng tạo và Đô thị sân bay Quảng Trị, quy mô khoảng 11.577 ha. Tập đoàn đã mời CPG Corporation (Singapore) nghiên cứu ý tưởng quy hoạch, định hướng phát triển công nghiệp hàng không, công nghệ cao, logistics, thương mại và đô thị.

Đối với dự án điện khí LNG Hải Lăng, nhà đầu tư đã triển khai nhiều công việc chuẩn bị nhưng vẫn gặp vướng mắc trong đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA), ảnh hưởng đến khả năng thu xếp vốn. Công tác giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng rừng và một số thủ tục liên quan cũng chưa hoàn tất.

Trên cơ sở tiến độ thực tế, T&T Group kiến nghị tỉnh Quảng Trị xem xét, ủng hộ điều chỉnh thời điểm vận hành thương mại của dự án sang đầu giai đoạn 2031–2035, phấn đấu đưa cả hai tổ máy vào hoạt động trong năm 2031. Đồng thời, doanh nghiệp đề xuất tỉnh phối hợp với Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thúc đẩy đàm phán PPA, tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ.

Với dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải tại xã Cửa Việt, hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành khoảng 90%; các hạng mục shophouse và biệt thự nghỉ dưỡng cơ bản hoàn thiện phần kết cấu thô. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành, đưa vào hoạt động trong quý IV/2027. Tuy nhiên, những vướng mắc về quy hoạch chi tiết, mục đích sử dụng đất, xác định giá đất và tiền thuê đất đang ảnh hưởng đến việc hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai các hạng mục còn lại.

Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group Đỗ Quang Hiển phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị ngày 19/10. Ảnh: Anh Chiến

Phối hợp tháo gỡ khó khăn, tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, tăng tốc triển khai cho các dự án trọng điểm.

“Tôi xin khẳng định quyết tâm của T&T Group trong việc triển khai các dự án. Khi những khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, cùng với sự quan tâm, ủng hộ và đồng hành của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào khai thác, vận hành, bảo đảm chất lượng và tuân thủ các quy định của pháp luật”, ông Đỗ Quang Hiển khẳng định.

Ghi nhận những nỗ lực của T&T Group, đặc biệt tại CHK Quảng Trị, ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, khẳng định tỉnh sẽ tập trung giải quyết các vướng mắc thuộc thẩm quyền và phối hợp kiến nghị Trung ương tháo gỡ những vấn đề về cơ chế, chính sách. Ông cũng yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương làm việc chặt chẽ với nhà đầu tư, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý từng công việc, không để những thủ tục chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Cùng ngày 19/10, UBND tỉnh Quảng Trị cùng Tập đoàn T&T Group và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 nhằm thúc đẩy phát triển hàng không, du lịch, thương mại và chuyển đổi số tại địa phương. Theo thỏa thuận, T&T Group tập trung kết nối các hãng hàng không, doanh nghiệp du lịch, thương mại và logistics; nghiên cứu giải pháp phát triển đường bay, nguồn khách, vận tải hàng hóa và nâng cao hiệu quả khai thác CHK Quảng Trị. UBND tỉnh Quảng Trị chủ trì xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và phát triển thị trường, thu hút đường bay, hành khách và hàng hóa đến/đi từ tỉnh Quảng Trị; nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện về thủ tục hành chính... Trong khi đó, ACV phối hợp nghiên cứu phát triển mạng đường bay, kết nối các hãng hàng không, chia sẻ kinh nghiệm khai thác và hỗ trợ ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực hàng không. Ngoài ra, T&T Group cũng ký kết hợp đồng nguyên tắc với ACV về hợp tác vận hành, khai thác CHK Quảng Trị, tập trung vào các nội dung quản lý cảng, dịch vụ mặt đất, đào tạo nhân lực và hỗ trợ hoạt động trong giai đoạn 2027 - 2032.

Phương Dung