Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô theo Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Theo dự thảo, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể đề nghị Thống đốc NHNN xem xét chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn đối với một khách hàng hoặc một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó để thực hiện các dự án thuộc phạm vi quy định.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; khách hàng vay vốn, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sân vận động VinFast tại Hà Nội. Ảnh: Vingroup

Về thủ tục xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi NHNN 1 bộ hồ sơ theo quy định.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, NHNN sẽ có văn bản xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương liên quan về các khía cạnh kinh tế, kỹ thuật và pháp lý của dự án, phương án và khách hàng đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn.

Các bộ, ngành, địa phương có 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản của NHNN để gửi ý kiến bằng văn bản về những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.

Trên cơ sở các ý kiến này, NHNN có thể yêu cầu ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc khách hàng giải trình những vấn đề liên quan. Trong vòng 17 ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến của các bộ, ngành, địa phương hoặc ý kiến giải trình, NHNN kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Thống đốc NHNN xem xét, quyết định việc chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn theo quy định.