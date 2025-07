Những ngày này, trên mạng xã hội, nhiều người than thở hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng vọt, thậm chí còn tăng gấp 2-3 lần so với những tháng trước đó dù máy điều hòa vẫn sử dụng như vậy.

Liên quan đến vấn đề sử dụng điện, mới đây, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, tháng 6 vừa qua ghi nhận nền nhiệt trung bình tại Hà Nội tăng từ 2-6 độ C so với tháng 5. Đặc biệt, có ngày, nhiệt độ ngoài trời lên tới 41 độ C, mức cao nhất từ đầu mùa hè.

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, đặc biệt với các thiết bị làm mát như máy điều hòa, quạt và tủ lạnh. Hơn nữa, kỳ nghỉ hè của học sinh trùng với cao điểm nắng nóng nên thời gian sử dụng điều hòa và các thiết bị điện kéo dài liên tục cả ngày lẫn đêm.

"Nhiệt độ cao không chỉ làm tăng tần suất sử dụng điện mà còn khiến các thiết bị làm mát tiêu tốn nhiều năng lượng hơn để duy trì hiệu quả vận hành. Khi chênh lệch nhiệt độ giữa trong nhà và ngoài trời lớn, điều hòa phải hoạt động liên tục, ít ngắt máy, dẫn đến mức tiêu thụ điện tăng cao dù thời lượng sử dụng không thay đổi", EVNHANOI giải thích.

Thói quen cài đặt nhiệt độ điều hòa quá thấp cũng khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt trong các tháng hè. Ảnh: Tâm An

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), máy điều hòa nhiệt độ là một trong 5 thiết bị điện phổ biến (điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh, bếp điện và nồi cơm điện) trong gia đình “ngốn” điện nhất.

Điều hòa có thể chiếm từ 28-64%, thậm chí lên tới 80% tổng lượng điện tiêu thụ trong gia đình tùy vào tần suất và điều kiện sử dụng. Đặc biệt, khi trời càng nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời càng cao thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa sẽ càng lớn.

Các chuyên gia phân tích, khi nhiệt độ môi trường tăng thêm 1 độ C thì mức tiêu thụ điện của điều hòa sẽ tăng thêm 2-3%. Chẳng hạn, khi nhiệt độ tăng 5 độ C, điều hòa có thể tiêu thụ thêm khoảng 10% điện năng.

Vậy nên, vào những ngày trời nắng nóng từ 35-40 độ C, điều hòa hoạt động hết công suất thì điện năng tiêu thụ tốn hơn rất nhiều so với những ngày nắng nóng có nền nhiệt 30-35oC.

Ngoài ra, thói quen cài đặt nhiệt độ quá thấp cũng “ngốn” rất nhiều điện năng. Theo đó, người dùng cài đặt nhiệt độ điều hòa thấp hơn 1 độ C so với mức cài đặt nhiệt độ tiêu chuẩn (khoảng 24-27 độ C) thì sẽ tiêu tốn thêm 1-2% lượng điện.

Đó là lý do vì sao nếu điều hòa không được sử dụng đúng cách, cuối tháng hóa đơn tiền điện sẽ tăng vọt, đặc biệt là với những hộ gia đình đông người sử dụng 3-4 máy điều hòa.