Khi nào quạt hơi nước có thể gây ẩm mốc? - Độ ẩm không khí trong phòng quá cao (ví dụ, vào mùa mưa, phòng ít thông gió, gần nguồn nước), việc sử dụng quạt hơi nước sẽ đẩy độ ẩm lên mức báo động, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm mốc. - Sử dụng quạt hơi nước trong phòng đóng kín cửa, không có sự lưu thông không khí sẽ khiến hơi nước tích tụ, làm độ ẩm tăng cao và khó thoát ra ngoài. - Bật quạt hơi nước suốt cả ngày mà không có khoảng nghỉ hoặc không gian được làm khô thoáng định kỳ sẽ khiến độ ẩm tích tụ liên tục. - Bình chứa nước, tấm làm mát và các bộ phận khác của quạt nếu không được vệ sinh thường xuyên sẽ trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển, sau đó phát tán vào không khí. Cách sử dụng quạt hơi nước hiệu quả (Ảnh minh họa).

Cách sử dụng quạt hơi nước hiệu quả và an toàn, không lo ẩm mốc 1. Đảm bảo thông gió tốt cho căn phòng Đây là nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Khi sử dụng quạt hơi nước, hãy mở hé cửa sổ hoặc cửa ra vào để không khí có thể lưu thông. Điều này giúp hơi ẩm thoát ra ngoài, ngăn không cho độ ẩm tích tụ quá cao trong phòng. 2. Không sử dụng liên tục trong thời gian dài Tránh bật quạt hơi nước suốt cả ngày. Hãy sử dụng thiết bị khi thực sự cần thiết và cho quạt nghỉ ngơi định kỳ. Khi không sử dụng, bạn có thể tắt quạt và mở rộng cửa để không khí trong phòng được làm khô thoáng tự nhiên. 3. Kiểm soát độ ẩm trong phòng Nếu bạn sống ở khu vực có độ ẩm cao hoặc căn phòng của bạn thường xuyên ẩm ướt, hãy cân nhắc sử dụng thêm máy hút ẩm. Máy hút ẩm sẽ giúp cân bằng độ ẩm, tạo môi trường lý tưởng để quạt hơi nước phát huy hiệu quả mà không gây ẩm mốc. Một chiếc ẩm kế nhỏ gọn cũng sẽ giúp bạn theo dõi độ ẩm trong phòng và điều chỉnh cách sử dụng thiết bị cho phù hợp. 4. Đặt quạt ở vị trí hợp lý Tránh đặt quạt hơi nước quá gần các vật dụng dễ hút ẩm như rèm cửa, sách báo, đồ gỗ, hoặc tường nhà. Hơi ẩm từ quạt có thể làm hỏng các vật dụng này và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Hãy đặt quạt ở vị trí trung tâm phòng hoặc nơi có không gian thoáng đãng để hơi ẩm được phân tán đều và dễ thoát ra ngoài.