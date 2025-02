Làn sóng tố cáo về việc bị quấy rối của các nghệ sĩ trong nước đang dấy lên những lo ngại về tình trạng xâm phạm quyền riêng tư và an toàn cá nhân trong giới giải trí. Từ những vụ việc được công khai gần đây cho thấy vấn nạn này không còn giới hạn ở giới tính hay độ tuổi.

Ngày 23/2, á hậu Hồng Đăng gây chú ý khi chia sẻ về việc bị quấy rối ngay trên đường phố. Cụ thể, trong lúc đi bộ đến phòng tập, cô bị một đối tượng đi xe máy sàm sỡ rồi bỏ đi. Dù hoảng sợ, nữ á hậu đã can đảm quay lại hiện trường, truy xuất camera an ninh để tìm kiếm thủ phạm.

Cùng thời điểm, hoa hậu Thùy Tiên cũng tiết lộ từng là nạn nhân của quấy rối sau một sự kiện. "Những câu nói như 'con gái bị đụng chạm là đáng xấu hổ', 'mấy chuyện này bình thường' ảnh hưởng thật sự tới tư tưởng của tôi. Người quấy rối mới là người nên phải xấu hổ!", Thùy Tiên bày tỏ.

Trước đó năm 2021, hoa hậu Lương Thùy Linh từng trải qua tình huống đáng sợ khi bị một người lạ liên tục theo dõi và cố tình tiếp cận tại siêu thị. "Mình thấy sợ nên lảng đi và trả lời: 'Không phải đâu, anh nhận nhầm rồi'. Thế nhưng người này cứ bám theo, đi hết nửa vòng siêu thị mà vẫn bám theo, không ngừng nói gì đó", cô kể lại.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ gần đây lên tiếng về việc bị "fan cuồng" quấy rối suốt nhiều năm. Những kẻ này không chỉ theo dõi mọi hoạt động của cô mà còn nắm rõ thông tin cá nhân về gia đình, thậm chí vào nhà riêng. "Các bạn từng lén xâm nhập vào nhà và tìm cách vào phòng tôi. Các bạn xưng hô gọi tôi là vợ yêu, cô dâu...", nữ diễn viên chia sẻ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh, diễn viên Quốc Anh, Lý Nhã Kỳ. Ảnh: Tư liệu

Ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng từng phải đối mặt với tình trạng tương tự khi một fan nữ liên tục đăng tải hình ảnh, clip quay lén trước nhà riêng của anh vào ban đêm. Dù đã nhắc nhở, người này vẫn tiếp tục có những hành động gây phiền nhiễu.

Thanh Duy là một trong những nam ca sĩ hiếm hoi dám lên tiếng về việc bị quấy rối tình dục kéo dài suốt hai năm. "Trong nhiều năm qua, Duy không muốn lên tiếng mà im lặng rồi chặn. Vì mình không muốn làm tổn thương ai dù rõ ràng những hành động đó là quấy rối tình dục và mình là nạn nhân, thấy ám ảnh và mệt mỏi", nam ca sĩ chia sẻ.

Dương Triệu Vũ từng bị một số khán giả có hành vi sàm sỡ ngay trên sân khấu trong một show diễn tại Mỹ năm 2018. Khi phản ứng về sự việc, anh phải đối mặt với những bình luận xem nhẹ vấn đề như "đàn ông làm sao bị quấy rối tình dục được".

Diễn viên Quốc Anh cũng tiết lộ từng bị một người đàn ông lạm dụng tình dục khi còn trẻ. Mặc dù không bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý nhưng sự việc khiến anh trở nên cảnh giác hơn trong các mối quan hệ.

Tại Hàn Quốc, nhiều idol nam như thành viên nhóm B1A4, EXO từng là nạn nhân của quấy rối tình dục. Một số fan cuồng thậm chí cải trang để lẻn vào nhà vệ sinh nam cùng các thành viên EXO, khiến họ phải luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Tại Hollywood, nữ diễn viên Blake Lively từng đệ đơn kiện đạo diễn Justin Baldoni với cáo buộc quấy rối tình dục và bôi nhọ danh dự trong quá trình quay phim It Ends With Us.

Trước thực trạng quấy rối nghệ sĩ ngày càng nghiêm trọng, về mặt pháp lý, nhiều khán giả bức xúc cho rằng các nghệ sĩ cần mạnh dạn tố cáo các hành vi quấy rối, xâm phạm đời tư, đặc biệt là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng về ranh giới giữa tình yêu nghệ thuật và hành vi quấy rối cũng vô cùng quan trọng. Cần xóa bỏ các định kiến về giới trong vấn đề quấy rối, tạo môi trường an toàn để nạn nhân, đặc biệt là nam giới, cũng có thể mạnh dạn lên tiếng.

Đồng thời, truyền thông cần đưa tin và tạo diễn đàn để nghệ sĩ có thể chia sẻ, tố cáo những hành vi quấy rối mà không lo sợ bị phán xét. Ngoài ra, các nghệ sĩ cần chủ động hơn trong việc bảo vệ mình, tự trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và không ngần ngại nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng khi cần thiết. Các công ty quản lý nghệ sĩ cần có phương án bảo vệ an toàn cho người của mình, đặc biệt là tại các sự kiện đông người.

Hoa hậu Thuỳ Tiên trong "Đu đêm" mùa 3:

Thanh Phi - Minh Nghĩa