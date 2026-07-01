Khác biệt từ vị, sáng tạo từ chất

Với Queenam, để một sản phẩm socola khác biệt trở nên thuyết phục, cảm hứng ban đầu là chưa đủ. Một nguyên liệu thú vị, một ý tưởng táo bạo hay một tổ hợp hương vị mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng hơn là làm sao để những yếu tố ấy có thể hòa quyện với socola, tạo nên một tổng thể dễ tiếp cận mà vẫn giữ được dấu ấn riêng.

Đó cũng là nơi thể hiện rõ tinh thần R&D của Queenam. Đằng sau mỗi sản phẩm là quá trình thử nghiệm, điều chỉnh và tìm kiếm sự cân bằng giữa hương vị, kết cấu, độ ngọt, độ béo, hương thơm và hậu vị. Có những công thức phải tinh chỉnh nhiều lần để vừa giữ được nét độc đáo, vừa phù hợp với khẩu vị người Việt.

Chính quá trình ấy tạo nên "chất" riêng của Queenam: không chạy theo sự mới lạ nhất thời, mà kiên trì xây dựng những sản phẩm có chiều sâu, cảm xúc và khả năng để lại dấu ấn. Với Queenam, sáng tạo không chỉ là tạo ra hương vị mới, mà còn là biến từng ý tưởng thành một trải nghiệm đắt giá.

Bản đồ hương vị được vẽ bằng tư duy sáng tạo

Queenam không xem socola là một sản phẩm đứng yên trong những khuôn mẫu sẵn có, mà là chất liệu có thể kết nối với nhiều nguồn cảm hứng khác nhau trong đời sống, văn hóa và ẩm thực.

Nhìn vào danh mục sản phẩm của Queenam, có thể nhận thấy thương hiệu luôn khước từ những công thức an toàn. Lựa chọn hương vị trải dài từ sữa chua, rong biển, hoa hồng, chanh yuzu, sầu riêng, phô mai xông khói đến các dòng socola phủ trái dâu sấy, socola dạng thanh hay bột ớt Shichimi đều mang đến một cuộc phiêu lưu riêng. Có hương vị gợi cảm giác tươi mới, có hương vị mang màu sắc Á Đông, có sản phẩm lại tạo nên sự bất ngờ từ những màn kết hợp tưởng chừng khó gặp trong socola.

Các dòng sản phẩm socola của Queenam không bó hẹp trong những khuôn mẫu quen thuộc.

Không phụ thuộc vào số lượng hương vị hay sự mới lạ bề mặt, yếu tố giúp Queenam định vị mình như một thương hiệu socola sáng tạo chính là định hướng phát triển sản phẩm nhất quán: mỗi ý tưởng đều phải đi đến một trải nghiệm có thể thưởng thức trọn vẹn, hài hòa và đủ để người dùng nhớ đến.

Vì vậy, các hương vị của Queenam không giống những cuộc thử nghiệm rời rạc. Chúng tạo thành một tấm “bản đồ vị giác” có chủ đích, nơi thương hiệu liên tục tìm kiếm những cách biểu đạt mới cho socola, nhưng vẫn đặt chất lượng, sự cân bằng và cảm nhận của người thưởng thức ở trung tâm.

Shichimi – điểm sáng trong hành trình sáng tạo của Queenam

Trong bản đồ hương vị ấy, socola vị cay Shichimi là một đại diện nổi bật.

Ý tưởng sản phẩm được khơi mở khi đội ngũ Queenam có cơ hội tiếp cận Shichimi Togarashi – loại gia vị quen thuộc trong ẩm thực Nhật Bản. Thay vì xem đây là nguyên liệu không thuộc về thế giới socola, Queenam đặt ra câu hỏi: nếu vị cay ấm ấy xuất hiện trong socola, trải nghiệm thưởng thức sẽ thay đổi ra sao?

Socola vị Shichimi bọc hạt được ấp ủ bởi đội ngũ Queenam.

Thách thức không nằm ở việc tạo ra một sản phẩm thật cay hay thật lạ, mà là tìm được điểm cân bằng giữa vị ngọt dịu của socola, độ giòn béo của hạt và hậu vị cay ấm đặc trưng của Shichimi. Khi các tầng vị được sắp đặt đúng cách, sản phẩm mang đến cảm giác bất ngờ nhưng vẫn hài hòa.

Chính "tỷ lệ vàng" ấy giúp socola bọc hạt vị Shichimi trở thành minh chứng cho tư duy sáng tạo của Queenam: biến cảm hứng thành sản phẩm, biến khác biệt thành trải nghiệm và biến socola Việt thành một câu chuyện có bản sắc riêng.

Từ THAIFEX đến khát vọng của một thương hiệu Việt

Sự kiện socola vị Shichimi được lựa chọn trưng bày và vinh danh tại cuộc thi TasteInnovation Show trong khuôn khổ triển lãm THAIFEX-Anuga Asia 2026 là một dấu mốc đáng nhớ đối với Queenam, nhưng không phải đích đến cuối cùng.

Socola vị cay Shichimi mang đến làn gió mới cho sự kiện THAIFEX 2026.

Đây là một cột mốc trong hành trình tạo ra những sản phẩm socola có khả năng kết nối nguyên liệu, văn hóa, cảm xúc và trải nghiệm thưởng thức.

Tinh thần “Loving more, each bite” (Yêu hơn qua từng miếng cắn) không chỉ là thông điệp thương hiệu, mà còn thể hiện tình yêu dành cho nghề, sự chỉn chu trong từng sản phẩm và mong muốn tạo nên những khoảnh khắc thưởng thức đáng sẻ chia.

Từ những hương vị gần gũi được làm mới đến những ý tưởng táo bạo như Shichimi, Queenam đang từng bước định hình bản sắc khác biệt trên thị trường. Không chỉ làm socola để thưởng thức, Queenam còn đang khai phá những miền vị giác mới – nơi mỗi sản phẩm đều chứa đựng câu chuyện, cảm xúc và khát vọng vươn mình của thương hiệu Việt.