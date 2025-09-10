Công ty Cổ phần Bibica (mã BBC) vừa công bố thông tin triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là phương án hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán.

Dự kiến, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Bibica sẽ diễn ra vào ngày 29/9 theo hình thức trực tuyến.

Một trong những loại kẹo của Bibica. Ảnh: BBC

Ra đời từ năm 1999, Bibica là một trong những hãng bánh kẹo lâu đời của Việt Nam. Thương hiệu nội địa này từng nằm trong nhóm hai công ty bánh kẹo lớn nhất cả nước, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ 8X và 9X.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã soát xét, nửa đầu năm nay, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Bibica đạt 667 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng.

Những năm gần đây, Bibica thường xuyên ghi nhận doanh thu trên 1.400 tỷ đồng. Đáng chú ý, năm 2024, doanh thu của công ty tăng trưởng đột phá, đạt gần 1.800 tỷ đồng - mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Bibica có hai nhà máy sản xuất bánh kẹo tại Hà Nội và Đồng Nai. Trong đó, nhà máy tại Hà Nội đã ngừng hoạt động và đang trong quá trình hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế. Nhà máy tại Đồng Nai cũng thuộc diện di dời khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa và dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục đóng cửa trong năm nay.

Ngoài ra, Bibica sở hữu 5 công ty con, chủ yếu đặt tại khu vực phía Nam, chuyên sản xuất bánh kẹo và thực phẩm.

Công ty mẹ của Bibica là Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã PAN), với tỷ lệ sở hữu 98,3%. Doanh nghiệp này từng thắng thế nhóm nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có Lotte, trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát Bibica giai đoạn 2012-2020.

Do cơ cấu sở hữu cô đặc, thanh khoản cổ phiếu BBC rất thấp. Gần đây, khối lượng giao dịch trung bình chỉ đạt khoảng 2.000 cổ phiếu/phiên; thậm chí có phiên chỉ có 100 cổ phiếu được khớp lệnh.