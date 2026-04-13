QueenLand Group đồng hành cùng siêu đô thị tầm cỡ

Ngày 10/4/2026, tại Hạ Long (Quảng Ninh), QueenLand Group đã nhận Giấy chứng nhận Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long của chủ đầu tư Công ty Cổ phần Vinhomes.

Việc trở thành đại lý phân phối chiến lược không chỉ là sự ghi nhận của chủ đầu tư đối với QueenLand Group, mà còn mở ra cơ hội để đơn vị đồng hành đưa Vinhomes Global Gate Hạ Long đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư, góp phần kiến tạo một chuẩn mực đô thị mới tại Việt Nam.

Vinhomes Global Gate Hạ Long được định vị là một siêu đô thị đa cực quy mô 6.206 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD, quy mô dân số dự kiến lên tới 380.000 người.

Dự án được kiến tạo như một “thành phố kỳ quan” bên bờ Vịnh Hạ Long, nơi hội tụ đầy đủ thiên thời - địa lợi - nhân hòa để vươn tầm quốc tế. Lấy cảm hứng từ biểu tượng Hòn Trống Mái và nhịp sóng biển thịnh vượng, dự án không chỉ tôn vinh giá trị di sản hàng triệu năm mà còn mở ra một chuẩn mực sống mới: hài hòa giữa thiên nhiên, con người và phát triển bền vững.

Mô hình đô thị tại đây đi theo xu hướng toàn cầu, tích hợp di sản vào cấu trúc vận hành kinh tế, tương tự như cách thành phố Cairns phát triển bên cạnh rạn san hô Great Barrier Reef.

Với quy hoạch lên tới hàng nghìn ha, trong đó khoảng 2.500 ha dành cho cây xanh, mặt nước và rừng ngập mặn, Vinhomes Global Gate Hạ Long mang đến một hệ sinh thái sống cân bằng hiếm có, nơi cư dân vừa tận hưởng thiên nhiên, vừa khai thác giá trị kinh tế bền vững từ chính di sản.

Một trong những lợi thế lớn nhất của dự án là khả năng kết nối hạ tầng mang tính đột phá. Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được xem là “cú hích vàng”, tái định nghĩa khoảng cách giữa thủ đô và Hạ Long, mở ra kỷ nguyên dịch chuyển mới cho cư dân và giới đầu tư. Cùng mạng lưới cao tốc liên hoàn, cảng tàu khách quốc tế và sân bay Vân Đồn đạt chuẩn quốc tế, nơi đây đã trở thành nút giao chiến lược của dòng người, dòng vốn và dòng du lịch toàn cầu.

Sự hiện diện của Hạ Long Station cũng là một điểm nhấn của dự án. Đây là nơi kết nối nhịp sống hiện đại với không gian xanh rộng lớn, tạo nên một trung tâm giao thương - dịch vụ - nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất khu vực.

Trong cấu trúc tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long, siêu đô thị này đóng vai trò đô thị hạt nhân, dẫn dắt tăng trưởng theo mô hình TOD hiện đại, tương tự các hình mẫu thành công như Songdo hay Keihanna.

Không chỉ dừng lại ở quy mô hay vị trí, dự án còn mang khát vọng kiến tạo một biểu tượng đô thị mới của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Từ một di sản thiên nhiên hàng triệu năm tuổi, Hạ Long đang vươn mình trở thành trung tâm kết nối toàn cầu, Vinhomes Global Gate Hạ Long là một lời giải chiến lược cho bài toán phát triển đó.

Ghi danh tại nhiều dự án bất động sản lớn

Trước đó, QueenLand Group đã liên tiếp ghi dấu ấn khi trở thành đại lý phân phối chiến lược của nhiều dự án trọng điểm như Vinhomes Hải Vân Bay, Vinhomes Green Paradise, Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Global Gate, Vinhomes Wonder City,… qua đó thể hiện năng lực triển khai mạnh mẽ, khả năng tư vấn chuyên sâu và sự am hiểu thị trường vượt trội.

Tiếp nối hành trình đồng hành cùng các siêu đô thị quy mô lớn, QueenLand Group ngày càng khẳng định vị thế là một trong những đối tác chiến lược hàng đầu của Vinhomes trên thị trường bất động sản.

Không chỉ dừng lại ở vai trò phân phối, QueenLand còn nổi bật với vị trí phân phối top đầu, đại lý chiến lược, liên tục chinh phục những “giỏ hàng” giá trị trong thời gian ngắn, góp phần tạo nên sức nóng cho các dự án mang thương hiệu Vinhomes trên toàn quốc.

Bên cạnh thành tích kinh doanh ấn tượng, doanh nghiệp cũng được ghi nhận ở khía cạnh phát triển nội lực khi lọt Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025, phản ánh môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và chiến lược phát triển con người bài bản.

Chính sự kết hợp giữa năng lực thị trường, uy tín đối tác và nền tảng tổ chức vững chắc đã giúp QueenLand Group không ngừng bứt tốc, trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái phân phối bất động sản cao cấp.

Việc tiếp tục được tin tưởng đồng hành cùng các dự án quy mô như Vinhomes Global Gate Hạ Long không chỉ là bước tiến chiến lược, mà còn là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và khát vọng vươn tầm của doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo những chuẩn mực sống mới tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn QueenLand (QueenLand Group) - Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long

Trụ sở: Tầng 12, Technopark Tower, Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

VP Chi nhánh Hạ Long: Số 18, Tổ 95, Khu Đồn Điền, P. Tuần Châu, Quảng Ninh

Hotline: 091 608 6688

Website: https://queenlandgroup.vn

Bích Đào