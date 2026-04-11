Phản ánh tới cơ quan chức năng, bà T. cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn 1993-1997 vẫn còn các dạng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 178 CN/UB do UBND tỉnh Gia Lai cấp ngày 29/3/1993, một số loại giấy chứng nhận với tên gọi như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy có màu trắng chữ đen, thường được gọi là “giấy trắng”; giấy có màu trắng chữ xanh, thường được gọi là “giấy xanh”), Quyết định chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy giao đất,...

Các loại giấy tờ này được các cơ quan nhà nước cấp trong giai đoạn từ năm 1993 đến năm 1997 nhưng không đúng mẫu theo quy định Luật Đất đai và Luật Nhà ở tại thời điểm cấp.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 16/3/1998 (ngày Thông tư số 346/1998 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có hiệu lực thi hành) thì việc hướng dẫn thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo Quyết định số 201 (ngày 14/7/1989) về việc ban hành quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Thông tư số 302 (năm 1989) về hướng dẫn thi hành quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quyết định số 201 có hiệu lực từ ngày 14/7/1989, hết hiệu lực ngày 4/5/2000, nhưng “riêng các quy định về mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn hiệu lực” (Quyết định số 151/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính về công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực).

Từ thực tế này, bà T. dẫn chiếu quy định tại Nghị quyết 254/2025/QH15, trong đó nêu: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cấp từ ngày 15/10/1993 trở về sau thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai.

Đồng thời, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai năm 2024 cũng quy định các loại giấy chứng nhận đã được cấp trước khi luật có hiệu lực vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý và không bắt buộc phải đổi sang mẫu mới, trừ khi người dân có nhu cầu.

Người dân băn khoăn là các loại “giấy trắng”, “giấy xanh” hay những giấy tờ cấp không đúng mẫu trong giai đoạn nói trên vẫn có giá trị pháp lý và không phải cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khoản 3 điều 256 Luật đất đai 2024) hay phải cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Nghị quyết 254/2025/QH15?

Trả lời nội dung này, Cục Quản lý đất đai cho biết, khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai năm 2024 đã liệt kê rõ các loại giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý và không phải cấp đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trường hợp có nhu cầu thì được cấp đổi theo quy định của Luật này.

“Như vậy, những loại giấy chứng nhận được cấp không đúng mẫu giấy theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng thì không thuộc các loại giấy chứng nhận quy định tại khoản 3 Điều 256 Luật Đất đai năm 2024”, Cục Quản lý đất đai nêu rõ.

Liên quan đến vấn đề này, trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cũng có văn bản phản ánh trên địa bàn thành phố còn tồn tại nhiều loại giấy như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là “giấy trắng”, “giấy xanh” hay “sổ trắng”, “sổ xanh”)… được cơ quan nhà nước cấp từ năm 1993-1997 nhưng không đúng mẫu theo quy định tại thời điểm cấp.

Nêu tại công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, đối với giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Cục Quản lý đất đai lưu ý cần căn cứ vào quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận để xác định tính pháp lý cụ thể.

Cục cũng cho biết, trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không theo mẫu quy định thì thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của Nghị quyết 254/2025/QH15.