Đại lý phân phối siêu dự án nghỉ dưỡng

Ngày 15/3/2026, tại Vincom Plaza Long Biên (Hà Nội), QueenLand Group vinh dự nhận Giấy chứng nhận Đại lý phân phối chính thức dự án Vinhomes Hải Vân Bay từ Chủ đầu tư Vinhomes.

Sự kiện đánh dấu bước hợp tác chiến lược giữa QueenLand Group và Vinhomes - Chủ đầu tư bất động sản hàng đầu. Đồng thời, mở ra giai đoạn mới trong hoạt động giới thiệu ra thị trường một đại đô thị nghỉ dưỡng ven biển quy mô lớn tại khu vực miền Trung.

QueenLand Group trở thành Đại lý phân phối chiến lược dự án Vinhomes Hải Vân Bay

Vinhomes Hải Vân Bay được định vị như một “biểu tượng đô thị vịnh biển toàn cầu”, nơi hội tụ giữa cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và định hướng phát triển đô thị nghỉ dưỡng hiện đại. Với quy mô khoảng 512 ha và tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng, dự án được xem là một trong những tổ hợp đô thị - du lịch lớn nhất khu vực ven vịnh Đà Nẵng hiện nay. Theo kế hoạch, các hạng mục đầu tiên dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Vinhomes Hải Vân Bay

Vinhomes Hải Vân Bay bao gồm 4 khu: khu Bạch Vân lấy cảm hứng từ Vịnh Victoria (Hong Kong), khu Vịnh Mây lấy cảm hứng từ Malibu (Mỹ), khu Đảo Ngọc lấy cảm hứng từ Coasta Smeralda (Ý) và khu Tinh Vân lấy cảm hứng từ Nhật Bản cùng hệ sinh thái tiện ích được định hướng vận hành theo mô hình “all-in-one”, hướng tới nhịp sống sôi động quanh năm và tạo nên một điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng năng động.

Một trong những lợi thế nổi bật của dự án là địa thế đặc biệt tại khu vực chân Đèo Hải Vân, được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hùng quan”. Vị trí này tạo nên cảnh quan giao thoa hiếm có giữa núi, vịnh và biển, đồng thời mang lại không gian sống gần gũi thiên nhiên.

Từ đây, dự án có thể kết nối thuận tiện đến trung tâm Đà Nẵng thông qua hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, bao gồm tuyến đường ven biển và hầm Hải Vân. Vị trí này cũng nằm trên trục liên kết du lịch quan trọng giữa Huế - Đà Nẵng - Hội An, tạo lợi thế phát triển du lịch và nghỉ dưỡng.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang từng bước phục hồi, các dự án ven biển quy mô lớn, được quy hoạch bài bản và sở hữu quỹ đất khan hiếm đang nhận được sự quan tâm từ giới đầu tư.

QueenLand Group đối tác chiến lược của Chủ đầu tư Vinhomes

Việc QueenLand Group trở thành đại lý phân phối chính thức được kỳ vọng giúp dự án tiếp cận rộng rãi hơn với thị trường, đồng thời góp phần đưa hình ảnh một đại đô thị nghỉ dưỡng ven vịnh quy mô lớn đến gần hơn với các nhà đầu tư và khách hàng đang tìm kiếm sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng chất lượng cao tại miền Trung.

Hành trình hơn một thập kỷ xây dựng uy tín của QueenLand Group

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, QueenLand Group từng bước khẳng định vị thế thông qua chiến lược phát triển bền vững và vai trò là đối tác phân phối của nhiều dự án quy mô lớn.

Doanh nghiệp kiên định theo đuổi triết lý phát triển “đặt khách hàng làm trung tâm”, hướng tới xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và đối tác. Nhờ đó, QueenLand Group dần trở thành một trong những đại lý phân phối quen thuộc trong hệ thống các dự án của Vinhomes.

Danh mục dự án mà QueenLand Group tham gia phân phối trải dài từ những khu đô thị biểu tượng như Vinhomes Times City, Vinhomes Riverside, Vinhomes Smart City đến các đại đô thị quy mô lớn như Vinhomes Ocean Park 1, 2, 3, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Global Gate hay Vinhomes Wonder City, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, …

Trong quá trình tham gia phân phối các dự án này, QueenLand Group nhiều lần được ghi nhận là một trong những đại lý có thành tích kinh doanh nổi bật, thường xuyên nằm trong nhóm đại lý xuất sắc tại các chiến dịch bán hàng.

Những kết quả này phản ánh năng lực triển khai bán hàng hiệu quả, sự chuyên nghiệp của đội ngũ tư vấn cũng như khả năng nắm bắt thị trường của doanh nghiệp. Đây cũng là yếu tố giúp QueenLand Group duy trì vai trò đối tác tin cậy trong các dự án quy mô lớn.

QueenLand Group - Thương hiệu Quốc gia ngành môi giới Bất động sản

Sau hơn một thập kỷ phát triển, doanh nghiệp từng bước củng cố vị thế thông qua sự tăng trưởng ổn định và nhiều giải thưởng trong ngành. Năm 2025, QueenLand Group được vinh danh với giải thưởng “Cầu vàng - Top 10 Thương hiệu quốc gia ngành môi giới bất động sản”.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Thanh Tâm được trao danh hiệu “Cánh buồm vàng - Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng bất động sản Việt Nam”. Cũng trong năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục được vinh danh trong Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, môi giới và phân phối bất động sản.

Song song với việc phát triển thương hiệu, QueenLand Group cũng xây dựng nền tảng nội lực với hệ thống nhân sự và mạng lưới hoạt động rộng khắp. Tính đến năm 2025, doanh nghiệp đã cấp khoảng 4.000 mã nhân sự và vận hành nhiều văn phòng tại các thị trường trọng điểm như Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng và TP.HCM.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú trọng xây dựng chuẩn mực nghề nghiệp khi trở thành một trong những đơn vị đầu tiên được Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam trao chứng nhận “Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề môi giới bất động sản Việt Nam”.