Theo SCMP, sự việc xảy ra tại thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) vào giữa tháng 1, khi nhiệt độ ban đêm xuống tới -8 độ C. Người phụ nữ họ Vương đã vô tình quên khóa vòi nước của bình nước nóng năng lượng mặt trời sau khi tắm.

Trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội ngày 16/1, chị Vương lên tiếng xin lỗi hàng xóm. Chị cho biết, tối hôm trước, sau khi tắm xong, chị quên tắt vòi cấp nước cho bình nước nóng đặt trên mái nhà. Hệ quả là nước chảy suốt 9 tiếng đồng hồ, tràn đầy bồn chứa rồi rò rỉ ra ngoài.

Do bình nước nóng được đặt trên nóc tòa nhà, dòng nước theo tường chảy xuống mặt đất và lan ra con đường nội khu. Trong điều kiện thời tiết giá rét, toàn bộ lượng nước này nhanh chóng đóng băng, biến khu vực trước nhà thành một mặt đường trơn trượt như sân băng.

Một phụ nữ ở Trung Quốc vô tình quên khóa vòi nước, khiến nước tràn ra khu dân cư và biến nơi này thành "sân trượt băng" sau khi nước đóng băng qua đêm. Ảnh: SCMP

“Cái 'sân trượt băng' mà mọi người thấy sáng nay là do tôi gây ra. Tôi thật sự xin lỗi vì sự bất cẩn của mình”, chị Vương nói trong video, không giấu được sự áy náy.

Người đầu tiên phát hiện ra “sân băng” bất đắc dĩ này không ai khác chính là bố của chị Vương, hiện sống cùng tòa nhà với con gái.

Theo lời kể, ông có thói quen dậy sớm mỗi ngày để tập thể dục. Khoảng 6h, khi bước ra ngoài, ông phát hiện con đường trước khu nhà phủ kín băng, nước vẫn đang chảy.

“Ban đầu, bố tôi nghĩ nước từ nhà ai khác. Nhưng chỉ một lúc sau, ông phát hiện dòng nước xuất phát từ nhà chúng tôi”, chị Vương chia sẻ với báo chí địa phương.

Ngay lập tức, người cha gọi điện cho con gái, yêu cầu chị xuống đường cùng ông để xử lý hậu quả. Hai bố con bắt đầu xúc băng, dọn dẹp trong cái lạnh buốt của buổi sáng mùa đông. Mẹ của chị Vương cũng nhanh chóng đi mua muối ở các cửa hàng tạp hóa xung quanh để rắc lên mặt băng, giúp băng tan nhanh hơn. Theo lời chị Vương, muối trong khu vực gần như bị mua sạch.

Bố mẹ chị Vương dọn lớp băng trên con đường bên ngoài khu nhà vào sáng sớm. Ảnh: Douyin

Chị Vương cho biết đã bị bố mắng vì ông cảm thấy xấu hổ khi hành động bất cẩn của con gái gây ảnh hưởng đến cả khu dân cư.

May mắn là một số nhân viên quản lý khu nhà cũng nhanh chóng có mặt để hỗ trợ dọn dẹp, rải muối và xử lý lớp băng trơn trượt.

Nhờ phản ứng kịp thời, sự cố không gây ra tai nạn hay thương tích nào cho cư dân trong khu vực. Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người bày tỏ sự thông cảm với chị Vương, cho rằng đây là tai nạn ngoài ý muốn trong sinh hoạt hằng ngày. Cũng có người nhắc nhở gia chủ nên cẩn thận hơn.