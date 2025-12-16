Dây cáp điện Trần Phú triển khai tem khiên xác thực hàng chính hãng ứng dụng công nghệ Holographic Fingerprint

Trước thực trạng hàng giả, hàng nhái xuất hiện ngày càng phức tạp trên thị trường ngành dây cáp điện, giải pháp xác thực nguồn gốc được xem là yếu tố cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng. Tem khiên Trần Phú ứng dụng công nghệ Holographic Fingerprint sản xuất tại châu Âu, cho phép nhận diện bằng mắt thường và xác minh chính hãng chỉ bằng một lần quét trên điện thoại.

Công nghệ Holographic Fingerprint hoạt động như “vân tay sản phẩm”: mỗi tem mang cấu trúc quang học, khó sao chép bằng phương pháp in thông thường. Khi người dùng quét tem, hệ thống sẽ trả về kết quả xác thực trong vài giây.

Công nghệ xác thực giúp người tiêu dùng yên tâm hơn

Tem khiên Trần Phú được thiết kế theo tiêu chuẩn xác thực hiện đại, cho phép phát hiện nhanh sản phẩm chính hãng và hạn chế tối đa nguy cơ bị làm giả. Tấm khiên công nghệ Holographic Fingerprint giúp nhận diện bằng mắt thường, trong khi phía dưới là lớp bảo mật không thể sao chép.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc hướng dẫn người dùng cách quét tem là bước quan trọng để công nghệ phát huy hiệu quả. Người tiêu dùng có thể xác thực sản phẩm theo hai cách đơn giản, phù hợp với hầu hết dòng điện thoại phổ biến hiện nay.

Hướng dẫn quét Tem khiên Trần Phú

Cách 1: Quét thông qua ứng dụng CheckIfReal.

Bước 1: Tải và mở ứng dụng CheckIfReal trên điện thoại.

Bước 2: Chấp nhận chính sách và cấp quyền truy cập camera, vị trí.

Bước 3: Chọn “Bắt đầu quét”.

Bước 4: Căn chỉnh camera vào vị trí quét Tem khiên để hệ thống nhận diện.

Sau đó chờ nhận kết quả gồm 3 trường hợp: (1) Xác thực hàng chính hãng; (2) Cảnh báo hàng giả; (3) Quét bị lỗi.

Người dùng quét mã QR trên tem để chuyển hướng qua website xác thực

Cách 2: Quét qua website

Bước 1: Mở camera hoặc ứng dụng có chức năng quét QR hoặc truy cập vào website: https://scan.authenticvision.com/ và quét mã QR trên tem khiên.

Bước 2: Nhấn vào đường link được hiển thị để chuyển sang website xác thực.

Bước 3: Chọn “Bắt đầu quét”.

Bước 4: Cho phép quyền truy cập camera và Vị trí của bạn.

Bước 5: Căn chỉnh camera vào vị trí quét tem khiên để hệ thống nhận diện.

Sau đó chờ nhận kết quả gồm 3 trường hợp: (1) Xác thực hàng chính hãng; (2) Cảnh báo hàng giả; (3) Quét bị lỗi.

Nếu quét tem không thành công hoặc bị lỗi, khách hàng có thể nhấn chọn "Yêu cầu hỗ trợ" và điền thông tin theo chỉ dẫn.

3 dấu hiệu nhận biết dây điện Trần Phú chính hãng

Bên cạnh xác thực bằng tem khiên, khách hàng có thể quan sát nhanh 3 dấu hiệu nhận diện bằng mắt thường trước khi thanh toán:

Tem bao bì sản phẩm Dây cáp điện Trần Phú

1. Tem bao bì sản phẩm có logo Dây cáp điện Trần Phú và biểu trưng Thương hiệu Quốc gia

2. Tem khiên Trần Phú xác thực hàng chính hãng

3. Dòng chữ “TRAFUCO” in trực tiếp trên dây

Dòng chữ “CO DIEN TRAN PHU - TRAFUCO” in trên dây là dấu hiệu để nhận biết dây điện Trần Phú chính hãng

3 dấu hiệu được chuẩn hóa đồng bộ giúp hạn chế nguy cơ mua phải hàng trôi nổi, bảo vệ tài sản và an toàn sử dụng điện trong gia đình cũng như công trình.

Nỗ lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đại diện Dây cáp điện Trần Phú cho biết việc triển khai Tem khiên xác thực là cam kết nhằm mang lại trải nghiệm mua sắm an toàn cho khách hàng.

“Các khảo sát nội bộ tại một số đại lý và phản ánh từ người dùng cho thấy tình trạng hàng nhái được tiêu thụ thông qua kênh bán lẻ vẫn còn diễn ra. Điều này không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn tiềm ẩn rủi ro mất an toàn điện trong quá trình sử dụng”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Trong thời gian tới, Trần Phú sẽ tiếp tục phối hợp với các đại lý và đơn vị phân phối để phổ biến rộng rãi cách sử dụng tem khiên, giúp người tiêu dùng có thêm công cụ nhận diện sản phẩm chính hãng nhanh chóng và chính xác.

