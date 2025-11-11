Sáng 11/11, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức Đại hội bất thường lần thứ I nhiệm kỳ (2025-2030).

Trao đổi với VietNamNet bên lề sự kiện, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, cho biết, các doanh nghiệp làm ăn chân chính đang rất nỗ lực trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái.

"80% hàng hoá đang phân phối trên không gian mạng là giả, nhái. Trong khi đó, người tiêu dùng đứng trước sự lựa chọn đầy nhạy cảm về giá", bà nói.

Theo bà Hạnh, sản xuất hàng giả, hàng nhái luôn có giá thành rẻ nên nhiều doanh nghiệp đã bất chấp sản xuất và không quan tâm tới chất lượng sản phẩm.

Ở chiều ngược lại, nhóm doanh nghiệp làm ăn chân chính phải thực hiện hoạt động quảng bá, giải thích cho người tiêu dùng cách nhận biết sản phẩm chính hãng do họ làm ra. Từ đó, doanh nghiệp tốn thêm chi phí.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ảnh: BTC

Báo cáo hồi cuối tháng 9 của Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương chỉ ra rằng, sự bùng nổ của thương mại điện tử kéo theo tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số với quy mô lớn, phương thức tinh vi, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng.

Trên môi trường thương mại điện tử, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 4.000 vụ vi phạm, xử phạt gần 63 tỷ đồng, gỡ bỏ gần 44.500 sản phẩm và chặn hơn 12.400 gian hàng có dấu hiệu vi phạm.

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), bà Vũ Kim Anh cho rằng chất lượng và giá bán là hai yếu tố quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thể chạy đua với mức giá quá rẻ của hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Thay vào đó, doanh nghiệp cần tối ưu chi phí sản xuất, tối ưu nguồn nguyên liệu để có giá thành ở mức hợp lý.

Bà cũng lưu ý người tiêu dùng nên mua sản phẩm với giá hợp lý, thay vì chỉ chọn các món đồ giá rẻ. Bởi, chạy theo giá rẻ sẽ dễ mua phải hàng giả.

Dẫu vậy, ở khía cạnh tích cực, người tiêu dùng đã dần hiểu rằng mức giá sản phẩm luôn đi kèm với chất lượng. Do đó, khách hàng có xu hướng chủ động chọn những sản phẩm mà giá bán tương xứng với chất lượng, theo đại diện BSA.

Tại Đại hội bất thường lần thứ I nhiệm kỳ (2025-2030), Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Ban Chấp hành hiệp hội mới gồm 20 thành viên. Bà Vũ Kim Hạnh được bầu làm Chủ tịch hiệp hội. Ra đời năm 1996, chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao là sáng kiến nhằm thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh và khơi dậy tinh thần “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”. Gần ba thập kỷ qua, chương trình đã đóng góp quan trọng cho Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tới năm 2010, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao chính thức được thành lập.