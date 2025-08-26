Thống kê của Cục Hải quan cho thấy, 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản sang Ấn Độ đạt 11,4 triệu USD, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Dù kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Ấn Độ còn khá khiêm tốn, nhưng nhiều cơ hội lớn tại thị trường đông dân nhất thế giới này đang mở ra cho ngành thủy sản Việt Nam, đặc biệt khi nhu cầu các mặt hàng thủy sản của nước này liên tục tăng cao.

Cá tra đông lạnh vẫn là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất, tăng 18,1% về lượng và 27,5% về trị giá. Đáng chú ý, tôm đông lạnh - mặt hàng quan trọng thứ hai, ghi nhận mức tăng đột biến tới hơn 2.492% về lượng và gần 814% về trị giá so với cùng kỳ.

Đơn cử, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá ngừ đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ tăng vọt gần 278% về lượng và 266% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái; cá cơm khô tăng xấp xỉ 119% về lượng và 116% về trị giá; mực đông lạnh cũng tăng 1.400% về lượng và tăng 200% về giá trị.

Đáng chú ý, chỉ trong nửa đầu năm nay, Ấn Độ đã chi ra số tiền gấp gần 47 lần cùng kỳ năm ngoái để mua cá rô phi của Việt Nam.

Cá rô phi là mặt hàng thủy sản có nhiều tiềm năng để xuất khẩu. Ảnh: Hồng Ngọc/NN&MT

Theo đó, trong nhóm các sản phẩm xuất khẩu chủ lực sang thị trường Ấn Độ, cá rô phi đông lạnh trở thành mặt hàng bứt phá mạnh nhất, ghi nhận mức tăng trưởng hơn 3.900% về lượng và gần 4.600% về trị giá.

Ở nước ta, bên cạnh những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực như tôm và cá tra, cá rô phi đang nổi lên thành sản phẩm có tiềm năng lớn của ngành thủy sản nhờ lợi thế về diện tích nuôi, sản lượng và hệ thống nhà máy chế biến phục vụ sản xuất sản phẩm giá trị gia tăng.

Theo số liệu 4 tháng đầu năm 2025 từ Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), Việt Nam đã trở thành nhà cung cấp thủy sản lớn thứ hai về lượng và thứ 4 về giá trị cho thị trường Ấn Độ.

Các chuyên gia cho rằng, việc mở rộng xuất khẩu sang Ấn Độ là hướng đi chiến lược giúp ngành thủy sản Việt Nam đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào các thị trường truyền thống, nhất là trong bối cảnh Mỹ áp thuế đối ứng 20% với hàng hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, để tận dụng và giữ được đà tăng trưởng tại thị trường tiềm năng này, doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam cần tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về an toàn thực phẩm, dư lượng kháng sinh và quy định đăng ký cơ sở chế biến xuất khẩu.