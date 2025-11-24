So với Luật Báo chí năm 2016, dự thảo luật sửa đổi giữ nguyên nội dung 6 điều, sửa đổi 41 điều, lược bỏ 6 điều và bổ sung 4 điều mới. Dự thảo có nhiều điểm mới quan trọng, mang tính đột phá.

Dự thảo luật quy định các nguyên tắc về mô hình hoạt động, kinh tế báo chí, mở rộng không gian hoạt động để phát triển báo chí trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong kỷ nguyên mới.

Cụ thể, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) bổ sung quy định về mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện; cơ quan báo và phát thanh, truyền hình.

Theo dự thảo, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc, có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng phê duyệt.

Cơ quan báo và phát thanh, truyền hình là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí.

Dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Luật Báo chí sửa đổi tại kỳ họp này. Ảnh: Quốc hội

Thảo luận tại tổ trước đó, nhiều đại biểu thống nhất với sự cần thiết sửa đổi luật trong bối cảnh báo chí, truyền thông đang chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng số hóa.

Đại biểu đoàn Ninh Bình và Quảng Trị đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu một số quy định liên quan đến kinh tế báo chí; quyền in, phát hành báo chí in của công dân; mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện; quyền, nghĩa vụ và hoạt động của phóng viên, biên tập viên chưa được cấp thẻ nhà báo…

Trong đó, đại biểu Hoàng Đức Thắng (đoàn Quảng Trị) đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, bổ sung quy định riêng về mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của mô hình này.

Theo ông, đây là mô hình lần đầu được áp dụng tại Việt Nam. Việc quy định riêng trong Luật sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng thời bảo đảm tính linh hoạt khi giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết, phù hợp với thực tiễn phát triển nhanh của truyền thông đa nền tảng.

Đại biểu Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) cũng quan tâm đến quy định "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; có cơ chế đặc thù về tài chính; được thành lập phù hợp với chiến lược phát triển và quản lý hệ thống báo chí được Thủ tướng phê duyệt".

Ông đề nghị với một số địa phương như TPHCM và Hà Nội, cần được phép thành lập cơ quan truyền thông đa phương tiện, cụ thể là tập đoàn truyền thông, chứ không phải là những cơ quan báo chí, đài phát thanh trực thuộc trong một cơ quan báo chí.

"Nên có thêm loại hình cơ quan truyền thông đa phương tiện ở một số tỉnh, thành phố mạnh mà có đủ tiềm lực và họ có đủ tự chủ hoàn toàn", đại biểu Hậu đề nghị.

Đại biểu Tạ Thị Yên (đoàn Điện Biên), Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu góp ý về quy định tại điểm C khoản 2 Điều 29: Người được cấp thẻ nhà báo lần đầu phải “qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Nữ đại biểu cho rằng: “Nếu bổ sung thêm quy định bắt buộc phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp mới được xét cấp thẻ nhà báo, vô hình trung lại tạo thêm một tầng thủ tục hành chính mới, không khác gì một loại giấy phép con, làm phát sinh chi phí, thời gian và thủ tục cho người làm báo".