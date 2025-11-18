Chiều nay, Quốc hội thảo luận về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Chuyển từ phát hiện thụ động sang giám sát chủ động

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TPHCM) đề nghị xây dựng hệ thống phân tích rủi ro tham nhũng, chấm điểm nguy cơ đối với từng cá nhân dựa trên mức độ biến động tài sản, lịch sử kê khai, phạm vi quyền hạn, lĩnh vực nhạy cảm (đất đai, đầu tư công, đấu thầu, tài chính - ngân sách).

“Những người có điểm rủi ro cao phải được đưa vào danh sách giám sát trọng điểm. Đây là cách tiếp cận chiến lược, chuyển từ phát hiện thụ động sang giám sát chủ động”, ông Hùng nói.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đề nghị bổ sung nội dung giao Chính phủ ban hành một bộ chỉ số liêm chính quốc gia. Ảnh: Quốc hội

Về việc xây dựng bộ chỉ số liêm chính quốc gia, đại biểu cho rằng dự thảo luật chỉ dừng ở “các tiêu chí đánh giá”, chưa đưa ra yêu cầu xây dựng bộ chỉ số liêm chính thống nhất, có tính đo lường, phản ánh đúng thực trạng từng địa phương, từng bộ, ngành.

Ông Hùng đề nghị bổ sung nội dung giao Chính phủ ban hành một bộ chỉ số liêm chính quốc gia gồm thang điểm, trọng số, tiêu chuẩn đánh giá về phòng ngừa, phát hiện, xử lý, thu hồi tài sản.

Ông phân tích, bộ chỉ số này không chỉ phục vụ báo cáo mà còn là công cụ đánh giá cán bộ, đánh giá cơ quan, thúc đẩy tính cạnh tranh liêm chính giữa các địa phương.

Liên quan đến nội dung kiến tạo “hạ tầng số chống tham nhũng”, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cho rằng, việc sửa đổi mới chỉ dừng ở yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Từ đó, ông đề nghị cân nhắc phải quy định rõ ràng hơn cơ sở dữ liệu phòng chống tham nhũng phải bắt buộc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, thuế, hải quan, ngân hàng, công chứng.

"Đây là tầm chiến lược vì 98% hành vi tham nhũng đều để lại dấu vết thông qua biến động tài sản và các giao dịch tài chính. Chỉ khi dữ liệu được tích hợp, cơ quan kiểm soát mới có thể phát hiện giao dịch bất thường, tài sản chuyển dịch lòng vòng hoặc đứng tên hộ. Nếu không quy định mức độ bắt buộc, hệ thống sẽ tiếp tục phân mảnh và khó kiểm soát thực chất", ông Hùng phân tích.

Liên quan đến việc thiết lập cơ chế phân tích rủi ro và chấm điểm nguy cơ tham nhũng, dự thảo luật chỉ quy định theo dõi biến động tài sản. Vì vậy, ông Hùng đề nghị mở rộng theo hướng xây dựng hệ thống phân tích rủi ro tham nhũng, chấm điểm nguy cơ đối với từng cá nhân như trên đề cập.

Tài sản, thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên phải kê khai là phù hợp

Về quy định tài sản, thu nhập có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên phải kê khai, đại biểu đánh giá đây là quy định phù hợp bối cảnh kinh tế. Tuy nhiên ông Hùng cho rằng, nếu chỉ quy định theo ngưỡng tuyệt đối sẽ xuất hiện tình trạng chia nhỏ giao dịch, chuyển dịch tách lẻ, dẫn đến cơ quan kiểm soát khó phát hiện.

Vì vậy, ông đề nghị luật hóa nguyên tắc "mọi biến động tài sản bất thường, không phù hợp thu nhập, dù dưới 1 tỷ đồng, đều phải giải trình".

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng đồng tình với đề xuất tăng giá trị tài sản, mức thu nhập phải kê khai và kê khai bổ sung để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tuy vậy, ông Hòa cũng cho rằng trong thời gian tới khi điều kiện phát triển kinh tế xã hội thay đổi, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn chắc chắn sẽ phải thay đổi quy định cụ thể. "Không lẽ lúc đó lại phải sửa đổi luật", ông Hòa nêu và đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định giao Chính phủ quy định về giá trị tài sản, thu nhập tăng thêm phải kê khai bổ sung.

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong phát biểu giải trình. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu giải trình, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh, dự thảo luật quy định tăng giá trị kê khai từ 50 triệu đồng lên 150 triệu đồng và giá trị tài sản, thu nhập bổ sung biến động trong năm từ 300 triệu lên 1 tỷ đồng.

"Tôi xin nhắc lại biến động trong năm chứ không kế thừa số dư của năm trước chuyển sang năm sau", ông Phong nói.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, việc tăng này căn cứ vào 2 yếu tố chủ yếu. Thứ nhất, từ năm 2018 đến nay, có 3 lần tăng lương. Thứ hai, điều kiện kinh tế - xã hội phát triển gấp gần 3 lần, đặc biệt khi giá cả trên thị trường có nhiều biến động tăng so với năm 2018.