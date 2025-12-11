Quốc hội quyết nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng sân bay Gia Bình theo hình thức thực hiện dự án đầu tư quy định tại Luật Đầu tư.

Sân bay Gia Bình được đầu tư xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, trở thành cảng hàng không thông minh, xanh, bền vững, thế hệ mới đẳng cấp quốc tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ khai thác lưỡng dụng, đảm bảo hoạt động an ninh - quốc phòng và các sự kiện đối ngoại quan trọng, trong đó có Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Sân bay hướng đến đạt tiêu chuẩn dịch vụ cảng hàng không quốc tế 5 sao, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc theo đánh giá của Hội đồng Cảng hàng không quốc tế...

Dự án nằm tại các xã: Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Đại biểu Quốc hội tại phiên biểu quyết sáng nay. Ảnh: Quốc hội

Quy mô của sân bay là cấp 4F (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đến năm 2030 khoảng 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm; giai đoạn đến năm 2050 khoảng 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Dự án sân bay Gia Bình có nhu cầu sử dụng đất khoảng 1.884,93 ha, trong đó khoảng 922,25 ha là đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên; thực hiện thu hồi đất một lần theo quy mô quy hoạch và được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Quốc hội quyết nghị tổng vốn đầu tư của dự án là khoảng 196.378 tỷ đồng; trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đảm bảo không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

Quốc hội đặt ra tiến độ giai đoạn 2025-2027 hoàn thành xây dựng các công trình cần thiết để phục vụ Hội nghị cấp cao APEC năm 2027.

Giai đoạn 2026-2030 hoàn thành xây dựng các công trình còn lại của giai đoạn 1 bảo đảm đồng bộ vận hành, khai thác đáp ứng công suất 30 triệu hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm.

Giai đoạn 2031-2050 hoàn thành xây dựng các công trình đáp ứng công suất 50 triệu hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.

Quốc hội đồng ý thời hạn hoạt động của dự án trong 70 năm.

Khu vực xây sân bay Gia Bình. Ảnh: Thạch Thảo

Nghị quyết của Quốc hội nêu rõ UBND tỉnh Bắc Ninh được phép di chuyển các di tích lịch sử - văn hóa (các cấp) trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện đầu tư dự án. Việc di chuyển được thực hiện trên cơ sở phương án do UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định, bảo đảm bảo tồn tối đa và phát huy giá trị của các di tích, bảo đảm công khai, minh bạch, có tham vấn ý kiến của người dân. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, Chính phủ hướng dẫn thực hiện.

Quốc hội giao Chính phủ chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghị quyết này, bảo đảm đúng mục tiêu, công khai, minh bạch và hiệu quả; thông tin đầy đủ để người dân hiểu, đồng thuận về chủ trương đầu tư và hỗ trợ triển khai dự án.

UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc bảo đảm tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất của dự án. Nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật và nghị quyết này.