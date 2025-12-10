Sáng 10/12, với hơn 92% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Theo đó, biểu thuế lũy tiến từng phần được điều chỉnh từ 7 bậc xuống còn 5 bậc và nới rộng khoảng cách giữa các bậc.

Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi. Ảnh: Quốc hội

Mức thuế thấp nhất là 5% áp dụng với thu nhập đến 10 triệu đồng/tháng. Mức cao nhất vẫn giữ 35% nhưng chỉ áp dụng với thu nhập trên 100 triệu đồng/tháng thay vì 80 triệu đồng/tháng như quy định hiện hành.

Biểu thuế lũy tiến từng phần với thu nhập cá nhân

Biểu thuế này áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Từ ngày 1/1/2026, doanh nghiệp sẽ tạm tính và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức mới. Sau đó, từ 1/1/2027 đến 31/3/2027, người nộp thuế thực hiện quyết toán để xác định số thuế phải nộp của năm 2026.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi biểu quyết, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, biểu thuế mới này giúp mọi cá nhân giảm số tiền phải nộp. Việc này cũng khắc phục tình trạng mức thuế tăng vọt giữa các bậc như hiện nay.

Theo đánh giá từ Bộ Tài chính, mức thuế suất cao nhất 35% là hợp lý, ở "mức trung bình, không quá cao cũng không thấp" so với các nước trên thế giới. Một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang áp dụng bậc thuế thu nhập cá nhân cao nhất 35%, còn Trung Quốc là 45%.

Chính phủ cho rằng nếu giảm mức 35% xuống 30% như một số đề xuất, sẽ dẫn tới nhận định "chính sách giảm thuế cho người giàu".

Việc điều chỉnh bậc thuế khiến mức điều tiết thuế - tỷ lệ nộp thuế trên tổng thu nhập - giảm. Việc này hỗ trợ cho người nộp thuế, nhất là cá nhân có thu nhập trung bình, thấp chuyển sang diện không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Theo Bộ Tài chính, việc điều tiết thuế hướng tới nhóm người thu nhập trung bình cao. Với quy định mới, thu ngân sách dự kiến giảm là 8.740 tỷ đồng.

Theo quy định mới, nhiều người sẽ không còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh hoạ. Hoàng Hà

Về mức giảm trừ gia cảnh, Quốc hội giao Chính phủ căn cứ biến động của giá, thu nhập để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Theo nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua hôm 17/10, mức giảm trừ cho người nộp thuế lên 15,5 triệu một tháng (tăng 4,5 triệu), cho người phụ thuộc lên 6,2 triệu (tăng 2,2 triệu). Mức này sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Với mức giảm trừ mới, nhiều nhóm thu nhập sẽ không còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Người nộp thuế không có người phụ thuộc, thu nhập 17 triệu đồng/tháng, sau khi trừ bảo hiểm 10,5% và giảm trừ gia cảnh 15,5 triệu, chưa phải nộp thuế.

Người có 1 người phụ thuộc, thu nhập 24 triệu đồng/tháng cũng không phát sinh thuế phải nộp.

Người có 2 người phụ thuộc, thu nhập 31 triệu đồng/tháng cũng không phải nộp thuế theo biểu thuế lũy tiến.

Theo Bộ Tài chính, đây là mức điều chỉnh tăng hơn 40% so với hiện hành, phản ánh diễn biến giá cả và thu nhập trong 5 năm qua.