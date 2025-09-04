Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược.

Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, thể chế vẫn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8. Ảnh: Nhật Bắc

Tại phiên họp chuyên đề của Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật ngày 5/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương.

Do đó, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của người đứng đầu và cho biết ngay từ đầu nhiệm kỳ đã yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ kiểm tra nội dung này,

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ cấp dưới trong xây dựng các dự án luật; đổi mới cách làm theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu tập trung tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về pháp lý, từ đó huy động nguồn lực, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5% trong năm nay và 2 con số trong những năm tới, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.

Tại kỳ họp thứ 10 sắp tới của Quốc hội, dự kiến Chính phủ sẽ trình khoảng 112 báo cáo, hồ sơ, tài liệu, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết. Đây là những nội dung cần thiết nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong những lĩnh vực rất quan trọng.

Ngoài ra, các nội dung này còn tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp, giữa lợi ích của đất nước và của các đối tác.

Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ các hồ sơ, dự án luật cần làm rõ những nội dung lược bỏ, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; những nội dung cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo Chính phủ để cho ý kiến chỉ đạo. Ông yêu cầu các cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện các hồ sơ, dự án luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng.