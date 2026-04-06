Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) cho hay, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 có ý nghĩa đặc biệt khi là kỳ họp đặt nền móng cho hoạt động của cả Quốc hội và Chính phủ trong suốt nhiệm kỳ.

Theo bà, một trong những nội dung quan trọng hàng đầu là công tác nhân sự cấp cao, bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, xuyên suốt và hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng)

“Quốc hội sẽ quyết định những vấn đề nhân sự rất quan trọng, bầu bộ máy lãnh đạo cấp cao của Quốc hội và Chính phủ, qua đó bảo đảm tính ổn định và vận hành thông suốt của hệ thống”, bà Nga nói.

Bên cạnh đó, kỳ họp đầu nhiệm kỳ vẫn tiếp tục xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng và các dự án luật, cho thấy hoạt động của Quốc hội không bị gián đoạn theo nhiệm kỳ.

Theo đại biểu Việt Nga, hoạt động của Quốc hội không phân chia nhiệm kỳ và công tác lập pháp được tiến hành liên tục. "Tôi cho rằng Quốc hội đã rất nhanh nhạy và kịp thời, ngay cả các vị đại biểu Quốc hội mới tham gia cũng bắt tay ngay vào việc nghiên cứu tham gia công tác lập pháp. Bên cạnh đó, việc này cũng thể hiện sự đồng hành sát sao giữa Quốc hội và Chính phủ, không có "độ trễ" trong việc sửa đổi hay ban hành luật mới để kịp thời điều chỉnh các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Quốc hội thực sự là một Quốc hội hành động với tinh thần rất quyết liệt và khẩn trương", đại biểu TP Hải Phòng cho hay.

Đáng chú ý, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra ngay sau Đại hội Đảng lần thứ 14, do đó công tác lập pháp của Quốc hội sẽ tập trung thể chế hóa kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng.

Trước bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới, cùng với yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đại biểu Việt Nga cho rằng hoạt động của Quốc hội cần có những đổi mới mạnh mẽ.

“Các hoạt động lập pháp, giám sát phải được đổi mới theo hướng khoa học hơn, hiện đại hơn, dân chủ hơn và nhanh nhạy hơn để đáp ứng yêu cầu thực tiễn”, bà Nga kỳ vọng.

Cần bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Đại biểu Chu Mạnh Hùng (tỉnh Tây Ninh) cho biết, là đại biểu lần đầu trúng cử, ông cảm nhận rõ không khí trang trọng, trách nhiệm tại phiên khai mạc.

Đại biểu Quốc hội Chu Mạnh Hùng

Theo đại biểu, phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc đã khẳng định, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế, coi đây vừa là động lực, vừa là nền tảng cho phát triển đất nước.

“Trong bối cảnh chúng ta hướng tới các mốc 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước, cùng mục tiêu tăng trưởng cao, thì việc xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, kiến tạo phát triển là yêu cầu đặc biệt quan trọng”, ông Hùng nói.

Ông cũng nhấn mạnh, cùng với hoàn thiện thể chế, cần có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Theo đó, trong giai đoạn mới, đội ngũ cán bộ phải được đề cao trách nhiệm với đất nước, với nhân dân và nhiệm vụ được giao, đồng thời cần được khuyến khích, bảo vệ để mạnh dạn đổi mới, hành động vì lợi ích chung.

"Những cán bộ dám nghĩ, dám làm cần được sự ủng hộ của người dân và sự bảo vệ của các cấp. Bởi cán bộ thực thi chức trách trong giai đoạn mới hết sức nặng nề", đại biểu Chu Mạnh Hùng chia sẻ.

Liên quan đến tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền, đại biểu Chu Mạnh Hùng cho rằng việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7/2025 là bước đi quan trọng, song để phát huy hiệu quả, cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

“Phân cấp, phân quyền rõ ràng sẽ tạo điều kiện để địa phương chủ động hơn trong quyết định và chịu trách nhiệm về các vấn đề phát triển, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước”, ông Hùng nêu quan điểm.

Đánh giá về kỳ họp mở đầu nhiệm kỳ, ông cho rằng, đây là kỳ họp mang tính quyết định, không chỉ về công tác nhân sự cấp cao mà còn về các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh giai đoạn 2026-2031.

“Các quyết sách tại kỳ họp này sẽ tạo nền tảng và định hướng cho sự phát triển dài hạn của đất nước”, ông Hùng bày tỏ, đồng thời tin tưởng kết quả kỳ họp sẽ tạo tiền đề để Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ.

Chính sách điều hành kinh tế của Việt Nam đang đi đúng Bên lề phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, ĐBQH Trần Hoàng Ngân cho biết, trong bối cảnh tình hình Trung Đông có nhiều biến động, kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước (quý 1/2025 tăng 7,07%). Đây cũng là mức tăng GDP quý đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua. Theo ông, kết quả này cho thấy các chính sách điều hành đang đi đúng hướng, tạo cơ sở để tiếp tục kiên định mục tiêu tăng trưởng trong thời gian tới. Đại biểu nhấn mạnh, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các kế hoạch quan trọng như phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, giai đoạn 2026-2030, cùng kế hoạch đầu tư công và tài chính, qua đó định hướng dài hạn cho nền kinh tế. Từ thực tiễn vượt qua nhiều cú sốc lớn giai đoạn 2021-2025 như đại dịch Covid-19, khủng hoảng năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng và thiên tai, ông đánh giá sức chống chịu của kinh tế Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt, đủ khả năng thích ứng với biến động bên ngoài và duy trì đà phát triển trong thời gian tới.

