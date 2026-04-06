Sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về kết quả, tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu chức danh này.
Với 491 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa 16.
Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa 15 giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa 16.
Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ trước Quốc hội theo quy định của Hiến pháp.
“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, ông Trần Thanh Mẫn tuyên thệ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, tại TP Cần Thơ; trình độ Tiến sĩ Kinh tế.
Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), 11, 12, 13, 14; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, 14; Đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15, 16.
Ông Trần Thanh Mẫn có nhiều năm hoạt động công tác Đoàn tại TP Cần Thơ. Từ tháng 7/1994, ông Trần Thanh Mẫn làm Chánh Văn phòng, sau đó là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.
Ông Trần Thanh Mẫn có hơn 4 năm làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ trước khi giữ cương vị Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Tháng 4/2021, ông được Quốc hội khóa 14 bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.
Tháng 7/2021, ông được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và sau đó được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.
Tháng 5/2024, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, ông được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.
Chiều nay, Quốc hội sẽ bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội cũng sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Quốc hội khóa 15 có 3 Phó Chủ tịch Quốc hội trong Ban Chấp hành Trung ương khóa 14 gồm: ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Thanh; 3 Phó Chủ tịch Quốc hội không tham gia Trung ương khóa 14 có: ông Trần Quang Phương, ông Vũ Hồng Thanh và ông Lê Minh Hoan.
Theo Hiến pháp 2013, Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội.
Còn theo Luật Tổ chức Quốc hội 2014, Chủ tịch Quốc hội có nhiệm vụ chủ tọa các phiên họp của Quốc hội, bảo đảm thi hành các quy định về hoạt động của đại biểu Quốc hội, các quy định về kỳ họp Quốc hội; ký chứng thực Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội lãnh đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội; chỉ đạo việc chuẩn bị dự kiến chương trình, triệu tập và chủ tọa các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội; ký pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Nhiệm vụ tiếp là chủ tọa hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức; triệu tập và chủ tọa hội nghị Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội bàn chương trình hoạt động của Quốc hội, của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; tham dự phiên họp của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội khi cần thiết.
Chủ tịch Quốc hội giữ quan hệ với các đại biểu Quốc hội; chỉ đạo việc thực hiện kinh phí hoạt động của Quốc hội...