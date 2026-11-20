Từ tháng 3/2027, người muốn trở thành luật sư sẽ dự kỳ thi quốc gia để được cấp chứng chỉ hành nghề, phải có bản lĩnh chính trị, có đạo đức tốt và liêm chính...

Sáng 20/11, với 470/482 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Luật sư (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ 1/3/2027.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết với tiêu chuẩn và điều kiện hành nghề của luật sư, có ý kiến đề nghị cân nhắc việc người có bằng thạc sĩ, tiến sĩ luật nhưng không có bằng cử nhân luật trở thành luật sư vì thiếu kiến thức pháp lý nền tảng.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã được chỉnh lý theo hướng chỉ áp dụng ngoại lệ trong một số trường hợp đối với người có bằng luật sau đại học tại các quốc gia không đào tạo cử nhân luật, như Juris Doctor tại Mỹ, Canada...

Đây là chương trình chuyên sâu dành cho người đã tốt nghiệp đại học ngành khác, bảo đảm kiến thức pháp luật nền tảng và đủ điều kiện dự thi luật sư tại nước sở tại.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Luật sư (sửa đổi)

Quy định này tạo cơ hội bình đẳng cho người học luật, thu hút nhân lực chất lượng cao, am hiểu pháp luật quốc tế. Để kiểm soát chất lượng đầu vào, các trường hợp này không được miễn, giảm thời gian tập sự - tức là phải hoàn thành 12 tháng đào tạo nghề, 12 tháng tập sự và đạt kỳ thi quốc gia về luật sư.

Cụ thể, luật mới thông qua quy định tiêu chuẩn luật sư bao gồm là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực.

Luật sư cần có bằng cử nhân luật, trừ trường hợp người có bằng luật sau đại học tại quốc gia không đào tạo cử nhân luật. Cùng với đó là các tiêu chuẩn phải tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư hoặc được miễn đào tạo nghề luật sư. Hoàn thành việc tập sự hành nghề luật sư hoặc được miễn tập sự hành nghề luật sư.

Luật sư cũng cần đạt yêu cầu kỳ thi quốc gia về luật sư hoặc được Hội đồng tuyển chọn luật sư đánh giá đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư.

Luật quy định người có bằng luật sau đại học tại quốc gia không đào tạo cử nhân luật muốn trở thành luật sư phải đáp ứng tiêu chuẩn là công dân Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực.

Đồng thời phải tốt nghiệp khóa đào tạo nghề luật sư, hoàn thành 12 tháng tập sự hành nghề luật sư và đạt yêu cầu kỳ thi quốc gia về luật sư. Luật quy định người muốn hành nghề luật sư phải đáp ứng đủ các điều kiện gồm có chứng chỉ hành nghề luật sư. Luật sư là thành viên của một Đoàn Luật sư và được cấp thẻ luật sư. Chính phủ sẽ quy định chi tiết điều này.

Đa số ý kiến đồng tình với mô hình kỳ thi quốc gia về luật sư. Kỳ thi do Hội đồng liên ngành tổ chức bảo đảm công bằng, chuẩn hóa, thống nhất hơn kỳ kiểm tra do một tổ chức tự thực hiện, tương đồng kinh nghiệm của Trung Quốc, Nhật Bản, Đức.

Việc Hội đồng tuyển chọn do cơ quan nhà nước chủ trì không làm suy giảm vai trò tự quản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam mà kế thừa tối đa nguồn lực, kinh nghiệm của đội ngũ luật sư. Liên đoàn Luật sư Việt Nam vẫn giữ vai trò nòng cốt với đại diện là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.