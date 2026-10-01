Thí điểm luật sư công, tăng các mức trợ cấp người có công, mức chuẩn trợ giúp xã hội... là những chính sách có hiệu lực trong tháng 10.

Sĩ quan Quân đội, Công an được làm luật sư công

Nghị quyết số 24/2026 của Quốc hội về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công được thông qua ngày 24/4 và có hiệu lực từ hôm nay.

Luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan QĐND, sĩ quan CAND, người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước.

Luật sư công cần có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, liêm chính; có đủ tiêu chuẩn luật sư theo quy định của Luật Luật sư. Ngoài ra, luật sư cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên, trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật hoặc kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật hoặc giải quyết vụ, việc pháp lý phức tạp theo quy định của Chính phủ.

Tòa án quân sự Trung ương xét xử một vụ án. Ảnh: TL

Ngoài chế độ tiền lương theo quy định của pháp luật, luật sư công được hưởng hỗ trợ hằng tháng và các chế độ chính sách khác tương tự như đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang.

Luật sư công khi tham gia giải quyết vụ, việc có tính chất pháp lý được hưởng bồi dưỡng theo vụ, việc. Mức chi bồi dưỡng trả cho 1 buổi làm việc tương đương 0,5 lần mức lương cơ sở.

Thu nhập từ công việc của luật sư công được miễn thuế thu nhập cá nhân và các nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.

Việc thí điểm kéo dài hai năm, từ 1/10 đến 30/9/2028, tại 8 bộ gồm Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng.

Có 10 địa phương tham gia thí điểm, gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Tăng chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng/tháng

Nghị định số 321/2026 của Chính phủ có hiệu lực từ hôm nay quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Cụ thể, nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Nghị định số 321/2026 của Chính phủ quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Ảnh: TTXVN

Đồng thời, nghị định cũng quy định các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, gồm: bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học...

Tăng chuẩn trợ giúp xã hội lên 540.000 đồng

Theo Nghị định số 335/2026 của Chính phủ, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng từ 500 nghìn đồng lên 540 nghìn đồng/tháng từ ngày 5/10 kéo theo mức trợ cấp đối với người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng tăng tương ứng.

Cụ thể, người khuyết tật nặng trong độ tuổi lao động hoặc người trưởng thành được hưởng 810 nghìn đồng/tháng; trẻ em và người cao tuổi khuyết tật nặng hưởng 1,08 triệu đồng/tháng.

Đối với người khuyết tật đặc biệt nặng trong độ tuổi lao động hoặc người trưởng thành, mức trợ cấp là 1,08 triệu đồng/tháng; trẻ em và người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng hưởng 1,35 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật thuộc diện trợ giúp xã hội cũng được hỗ trợ kinh phí hằng tháng theo hệ số quy định.

Thời gian nghỉ thai sản được tính để xét thi đua, khen thưởng

Nghị định số 368/2026 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng, cũng có hiệu lực từ hôm nay.

Một trong những nội dung đáng chú ý là nguyên tắc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Theo đó, việc khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn.

Cá nhân nếu đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” sẽ được tặng bằng, khung, hộp đựng khung bằng, huy hiệu, hộp đựng huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở. Nếu cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh thì được tặng bằng, khung và được thưởng 3 lần mức lương cơ sở.

Với danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” thì cá nhân được tặng bằng, khung và được thưởng 1 lần mức lương cơ sở. Cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở.

Tập thể nếu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được tặng bằng chứng nhận, khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở; nếu đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được thưởng 0,8 lần mức lương cơ sở...

Bộ Quốc phòng chính thức quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia

Chính phủ đã quyết định chuyển giao nguyên trạng Khu liên hợp thể thao quốc gia về Bộ Quốc phòng quản lý và chuyển một phần diện tích đất nằm trong quy hoạch Khu liên hợp thể thao quốc gia về UBND TP Hà Nội.

Việc bàn giao, tiếp nhận hoàn thành trước ngày 1/10. Từ thời điểm này, Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý Khu liên hợp thể thao quốc gia.

Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Hà

Việc quản lý, tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, đất đai, tài sản, tài chính, nhân sự tại Khu liên hợp thể thao quốc gia thực hiện theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao, đất đai, đầu tư, tài chính, tài sản công và pháp luật khác có liên quan; bảo đảm hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Khu liên hợp thể thao quốc gia rộng hơn 247ha ở phía Tây Hà Nội, gồm nhiều hạng mục như sân vận động Mỹ Đình, cung thể thao dưới nước, trung tâm đào tạo bóng đá trẻ, các sân tập và khu công viên cây xanh.

Sau 25 năm hoạt động, Khu liên hợp thể thao quốc gia đã đóng góp lớn cho các nhiệm vụ chính trị, văn hóa và thể thao của đất nước. Tuy nhiên, quá trình vận hành cũng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài. Việc chuyển giao quản lý là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác.