Chiều 15/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn TP Đồng Nai khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Trên Quốc lộ 1, nước chảy xiết như “sông”, cuốn trôi một xe máy của người dân.

Nước ngập trên Quốc lộ 1 qua Đồng Nai khiến các phương tiện bị chết máy. Ảnh: A.X

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, hơn 14h30 cùng ngày, mưa bắt đầu trút xuống dữ dội tại khu vực các phường Hố Nai, Long Bình và Tam Hiệp,…

Chỉ trong chưa đầy 30 phút, nước từ hệ thống cống thoát tràn lên mặt đường, nhấn chìm nhiều đoạn lề đường, vỉa hè trên Quốc lộ 1. Dòng nước đục ngầu kéo theo rác, đất cát chảy cuồn cuộn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Một thanh niên bị ngã dưới mưa, dòng nước cuốn trôi xe máy.

Một đoạn Quốc lộ 1 qua phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai bị ngập. Ảnh: A.X

Tại một số vị trí trũng thấp, nước ngập sâu hơn nửa mét và chảy xiết. Nhiều người đi xe máy phải dừng lại bên đường, không dám tiếp tục di chuyển vì lo phương tiện chết máy hoặc bị dòng nước xô ngã.

Đặc biệt, một thanh niên điều khiển xe máy trên Quốc lộ 1, đoạn qua phường Hố Nai, bất ngờ bị dòng nước mạnh cuốn ngã. Chiếc xe máy sau đó bị nước cuốn trôi một đoạn giữa dòng nước đang chảy xiết.

Sự việc khiến nhiều người đi đường hoảng hốt. Một số người đứng gần đó tìm cách hỗ trợ, đưa thanh niên vào vị trí an toàn.

Rác ngập cống thoát nước trên địa bàn phường Trảng Dài, TP Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Theo Đài khí tượng thủy văn TP Đồng Nai, cơn mưa chiều nay xuất hiện rải rác trên địa bàn. Tại khu vực Trảng Bom, lượng mưa đo được là 56,2mm; khu vực Biên Hòa ghi nhận 28,5mm, khu vực Cẩm Mỹ lượng mưa đo được đạt 21mm, khu vực Bù Đăng ghi nhận 39,6mm. Các khu vực còn lại chủ yếu có mưa vừa, mưa nhỏ hoặc không mưa.

Trong vài giờ tới, Đồng Nai có thể xuất hiện mưa giông kèm lốc và gió giật mạnh, gây ngập vùng trũng thấp. Người dân cần hạn chế di chuyển qua khu vực ven sông, suối và tránh trú dưới cây lớn, công trình cao.