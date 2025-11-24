XEM CLIP:

Tối 24/11, trận mưa lớn cục bộ bất ngờ đổ xuống khiến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai) nhanh chóng biến thành “sông”, có đoạn ngập sâu hơn nửa mét, nước chảy xiết như lũ.

Sau cơn mưa lớn, một số khu vực ở Đồng Nai ngập như sông. Ảnh: A.X

Theo ghi nhận, vào hơn 19h cùng ngày, đoạn trước Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (phường Long Bình) cơn mưa bắt đầu đổ xuống dữ dội. Chỉ trong chưa đầy 30 phút, nước từ các cống thoát tràn ra đường, nhấn chìm lề đường, vỉa hè, kéo theo rác và đất cát.

Trong lúc cố gắng vượt qua đoạn ngập trước Nhà thờ Thánh Tâm (hướng từ Đồng Nai đi TPHCM), nhóm thanh niên đi trên xe máy bị trượt ngã rồi bị dòng nước chảy xiết cuốn đi.

Quốc lộ 1 đoạn qua phường Long Bình ngập nặng. Ảnh: A.X

Nhiều xe khác phải dừng lại, tìm cách quay đầu hoặc di chuyển lên vỉa hè để tránh bị nước cuốn. Các ô tô lớn lưu thông khó khăn, một số tài xế phải dừng giữa đường chờ nước rút. Sự cố khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ.

Người dân sống quanh khu vực cho biết, tình trạng ngập trên Quốc lộ 1 vào mùa mưa không mới. Cứ mưa lớn là nước tràn ra đường, rác nhiều là ngập, không chỉ gây ùn tắc mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Xe khách vất vả di chuyển qua đoạn ngập. Ảnh: A.X

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, trong 3-4 giờ tới mây đối lưu sẽ tiếp tục gây mưa rào và giông tại nhiều phường, xã của Đồng Nai. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, ngập úng vùng trũng, hư hỏng nhà cửa và công trình; đặc biệt cần lưu ý khu vực ven Hồ Trị An, sân bay Long Thành, các công trình cao tầng và ven sông suối.