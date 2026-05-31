XEM CLIP:

Đường Thoại Ngọc Hầu bị ngập nước. Video: X.N

Sáng 31/5, mưa lớn trút xuống Nha Trang khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ.

Sau trận mưa, nhiều tuyến đường ở Nha Trang bị ngập. Ảnh: X.N

Theo ghi nhận tại các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Mai Xuân Thưởng, 2 Tháng 4, nhiều đoạn bị ngập sâu khoảng nửa mét. Nước ngập khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Trong khi ô tô phải di chuyển chậm thì nhiều xe máy bị chết máy giữa đường.

Tại khu vực biển Hòn Chồng trên đường Phạm Văn Đồng, nước mưa tràn qua lề đường để đổ ra biển.

Đặc biệt, khu vực đường 2 Tháng 4 giao với Điện Biên Phủ và Mai Xuân Thưởng bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã căng dây phong tỏa, không cho phương tiện lưu thông qua đây.

Ảnh: X.N

Tương tự, tại các tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật, Trần Quang Khải thuộc phường Nha Trang, nhiều đoạn ngập từ 20-50cm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Trên đường Hùng Vương, đoạn qua khu vực Quân Trấn bị ngập sâu, phương tiện không thể lưu thông. Nhiều xe đi từ hướng đường Trần Quang Khải vào khu vực này phải quay đầu.

Người dân đẩy một ô tô bị chết máy trên đường Thoại Ngọc Hầu. Ảnh: X.N

Đến gần trưa, nước bắt đầu rút tại một số tuyến phố. Người dân tranh thủ dọn dẹp khu vực trước nhà. Các đơn vị chuyên môn cùng chính quyền địa phương được huy động thu gom rác, khơi thông miệng cống, đảm bảo nước rút nhanh sau mưa.