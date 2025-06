Quốc Trường trong tạo hình vai Sơn.

Ngột ngạt khi phải diễn cảnh nằm trong quan tài

- Vai nhà văn Sơn của anh trong "Út Lan" có vẻ hơi ít đất diễn, một vai khó để tạo dấu ấn mạnh với khán giả?

Đây là ý đồ của đạo diễn, muốn xây dựng tuyến nhân vật Sơn là tuyến mở, giống như một người có khả năng ngoại cảm. Đạo diễn không muốn nhân vật của tôi hay từ đầu mà đánh cược hên xui, nếu phim thành công và có lời để làm phần tiếp theo sẽ phát triển vai Sơn thêm bởi đó là nhân vật xương sống có ý nghĩa là người dẫn chuyện xoay quanh nhân vật Lan.

- Trong phim có chi tiết Sơn nằm ngủ trong quan tài. Người bình thường nhìn thấy quan tài hay chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi là đã sợ, còn anh thì sao?

Ai mê tín sẽ rất ngại diễn cảnh nằm trong quan tài hoặc cảnh đưa hình mình lên bàn thờ. Còn tôi thì khác, tôi đã hiểu về luật nhân quả và điều đó đã phá tà kiến về mê tín. Tôi tin mình gieo nhân lành thì được quả lành.

Nếu tôi sống tốt thì chuyện nằm trong quan tài chẳng liên quan gì đến việc gặp điều xui xẻo. Tôi không sợ nhưng vẫn bị cảm giác ngột ngạt của chứng sợ không gian hẹp. Chưa kể phim điện ảnh quay rất lâu nên tôi thấy bí bách, khó chịu, mệt mỏi khi cơ thể phải ở trong tư thế cố định. Mỗi lần cắt máy tôi chui ra ngoài rồi sau đó lại vào quay tiếp, rất cực.

Quốc Trường được khán giả yêu thích với vai Vũ trong "Về nhà đi con.

- Quốc Trường vẫn quen thuộc với khán giả với những vai phản diện hay trai hư, lãng tử, lần này đóng vai trai ngoan hiền lành với anh thế nào?

Đóng vai lành thì sướng - đó là dưới góc độ của tôi. Còn với tư cách diễn viên, đóng vai hiền lành khó mà thích được. Nhưng vì tôi đã diễn quá nhiều vai phản diện và quen gu nặng đô nên chuyển sang vai nhẹ đô không đơn giản.

Nếu không biết tiết chế ánh mắt sẽ rất dễ ra vai phản diện. Nhân vật Sơn với tôi rất nhẹ, không xi nhê gì so với các vai diễn trước nhưng nếu không khéo vai này sẽ không ra chất chính trực hay hiền lành. Do vậy tôi phải tập trung vào ánh mắt, không lơ là được.

Duy chỉ có Bảo Thanh là không dính tin đồn yêu đương

- Tôi mới đọc thông tin anh và bạn diễn Phương Thanh vai Út Lan kém 13 tuổi đang bị đồn yêu nhau khắp mạng xã hội. Không biết thông tin này đúng hay sai?

Quốc Trường từ xưa đến giờ đóng với ai cũng dính tin đồn. Duy chỉ có Bảo Thanh là không bị đồn vì mọi chuyện rõ như ban ngày còn tôi đi sự kiện hay đóng chung với ai cũng bị đồn nên thành quen và không có gì ngạc nhiên.

- Không biết khi nào tin đồn thành sự thật vì câu hỏi anh có người yêu chưa lặp lại nhiều năm. Hay Quốc Trường có rồi mà vẫn giấu?

Không! Hiện tại tôi độc thân nhưng rồi đến một ngày cũng phải thành sự thật thôi. Nhưng tôi nghĩ quan trọng vẫn là chữ duyên.

Cha mẹ Quốc Trường không còn giục con trai chuyện lấy vợ.

- Mẹ anh không sốt ruột hay giục gì sao?

Ngày xưa gia đình tôi giục nhiều, giờ chán luôn rồi (cười). Tôi để mọi thứ tuỳ duyên. Duyên không đến sao cưỡng cầu được nên cha mẹ cũng để tôi sống thoải mái chứ không tạo áp lực. Bởi nếu ép con lấy vợ thì mình hạnh phúc chứ không phải con.

Tôi cũng giải thích như thế với cha mẹ rằng làm sao tôi hạnh phúc nhất là được rồi chứ không thể áp đặt. Vì thế chuyện tôi có vợ hay không hiện tại cha mẹ tôi cũng nghĩ khá thoáng.

- Hay vì anh mải kinh doanh quá nên cũng không quan trọng chuyện riêng tư? Nghe đồn tài sản của Quốc Trường giờ nhiều lắm, lên đến mấy trăm tỷ?

Ai bảo vậy? Tôi làm kinh doanh nhất là ngành ăn uống nhà hàng thường phải phô bày ra chứ không như những lĩnh vực khác. Nói làm công ty bất động sản mà không giàu ai tin, xây cả chục khách sạn hay trăm thì không thể nói mình nghèo. Trong khi đó nhiều người làm ở lĩnh vực khác thực tế giàu hơn mình nhiều mà họ không phô ra thôi. Do vậy sự giàu có này thật sự chỉ là đánh giá bề ngoài chứ có ở bên trong đâu mà biết.

Thương hiệu nhà hàng mì cay đâu chỉ của một mình tôi mà là nhà đồng sáng lập nên khó nói là bao nhiêu tài sản. Mọi giá trị của tôi nằm ở chỗ vô hình là giá trị thương hiệu chứ không hữu hình như chuyện trăm tỷ hay nghìn tỷ. Chỉ giới tài chính mới có thể biết thương hiệu của tôi trị giá bao nhiêu tiền.

Nam diễn viên phủ nhận tin đồn có vài trăm tỷ.

- Mấy năm gần đây Quốc Trường trở lại đóng phim khá nhiều nhưng chủ yếu là điện ảnh ở phía Nam chứng tỏ thời gian anh dành cho phim ảnh nhiều hơn. Nhưng đã 6 năm trôi qua kể từ cơn sốt "Về nhà đi con", Quốc Trường vẫn chưa trở lại Hà Nội tham gia phim truyền hình nào khác. Lý do là gì?

Lý do đầu tiên là Vũ là vai diễn quá ấn tượng, do vậy biết đâu vai diễn trở lại của tôi lại tệ thì sao? Lúc đó rất dễ tôi bị đánh giá là ăn may. Tôi cũng sợ cái bóng của vai Vũ quá lớn và khó vượt qua nhưng điều đó chỉ chiếm 30%. 70% còn lại là vì công việc kinh doanh của tôi quá nhiều. Tôi không thể bỏ ra khoảng nửa năm ra Hà Nội đi quay như ngày xưa.

Còn phim điện ảnh nếu quay 1 tháng thì vai chính của tôi chỉ quay 15 ngày nên thời gian cũng dễ sắp xếp hơn. Công việc ở công ty cần mình thường xuyên có mặt và còn ký sổ sách hay có những cuộc họp phải tham gia hay trực tiếp xử lý sự cố. Tôi không thể dành quãng thời gian quá dài để đi phim truyền hình. Dù vậy có vai hay tôi vẫn sẽ nhận, chỉ là không còn nhiều thời gian dành cho phim truyền hình như xưa.

Tôi thích vẻ đẹp yếu đuối, bánh bèo cho mình cảm giác che chở

Quốc Trường và Phương Thanh trong "Út Lan" - phim ra rạp từ 20/6.

- Trong Út Lan, anh đóng cùng Phương Thanh - một diễn viên mới kém mình 13 tuổi và còn ít kinh nghiệm. Thanh nói ban đầu khá áp lực khi biết đóng cùng Quốc Trường, còn anh nhận xét thế nào về bạn diễn mới này?

Tôi đánh giá cao Phương Thanh, một diễn viên nhiều triển vọng trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang thiếu diễn viên nữ. Thêm nữa bạn này rất ăn ảnh và có năng khiếu diễn xuất. Tôi nghĩ đây là diễn viên nữ tương lai của điện ảnh Việt. Có vẻ tôi có duyên với diễn viên tên Thanh (cười).

- Vẻ đẹp của Phương Thanh có phải vẻ đẹp Quốc Trường thích không?

Tôi thích vẻ đẹp yếu đuối, bánh bèo cho mình cảm giác che chở, kiểu dễ thương nhỏ nhắn như Midu, Tâm Tít chẳng hạn, chỉ cao tầm 1,60m hay 1,62m thôi (cười). Còn men quá cũng hay nhưng tôi không thích lắm.

Tuổi 37, Quốc Trường vẫn độc thân.

- Vậy là Quốc Trường bao năm không yêu ai?

Lâu rồi tôi chưa có yêu ai.

- Cuộc sống có vẻ buồn tẻ nhỉ, vì ngoài công việc kinh doanh anh chỉ đóng phim chứ không yêu đương hẹn hò cô gái nào....

Tôi không thấy buồn. Cứ cuối tuần rảnh là tôi lại về quê với cha mẹ, với anh hai vui lắm. Nếu có gia đình riêng mỗi khi có thời gian gộp chung gia đình nhỏ với gia đình lớn sẽ rất vui.

Quốc Trường trong phim "Út Lan":