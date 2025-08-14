Người phát ngôn cho biết đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012.

Dự kiến, Quốc vương Bhutan sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường; hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng như có các hoạt động quan trọng khác.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Bhutan có nhiều tiến triển tích cực. Về quan hệ chính trị ngoại giao, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp.

Về kinh tế thương mại, hai nước nỗ lực để tăng kim ngạch thương mại hai chiều. Một số mặt hàng mà Việt Nam thường xuất khẩu sang Bhutan là gỗ, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và một số hàng hóa khác.

Hai nước cũng thường xuyên phối hợp tốt và ủng hộ lẫn nhau và sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, Liên minh Nghị viện thế giới…

"Chúng tôi cho rằng một số lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, đặc biệt là du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh là những lĩnh vực mà hai bên còn rất nhiều cơ hội và dư địa để hợp tác, phát triển... Đó cũng sẽ là nội dung đề cập đến trong các cuộc vụ đàm, hội kiến trong chuyến thăm của Quốc vương Bhutan" - người phát ngôn chia sẻ.

Ngày càng có nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan - điểm đến nổi bật với hình ảnh “quốc gia hạnh phúc”, thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định. Hai nước cũng đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực. Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong việc trao đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.