Việt Nam và Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 9/8/1980.

Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 188,138 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất 180,526 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng nông sản và thủy sản, sản phẩm điện tử và linh kiện, vải, sản phẩm hóa chất, sản phẩm gỗ, sản phẩm từ chất dẻo, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng…

Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chính gồm sản phẩm dệt may, phân bón, hóa chất…

Tính đến hết tháng 9/2025, Jordan có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư đăng ký 1 triệu USD, đứng thứ 108/153 quốc gia, lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Hiện chưa có dự án đầu tư nào của Việt Nam sang Jordan.

Hai nước thường xuyên ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao lần thứ 3 của Liên Hợp Quốc về Đại dương tại Pháp hồi tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, hai lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhằm nâng cao tin cậy chính trị. Thủ tướng đề nghị hai nước nghiên cứu việc đàm phán, ký kết Hiệp định miễn thị thực cho hộ chiếu ngoại giao và công vụ để tạo thuận lợi cho trao đổi đoàn và giao lưu giữa hai nước. Việt Nam sẵn sàng hợp tác nông nghiệp và hỗ trợ Jordan bảo đảm an ninh lương thực, hợp tác chuyển đổi số.

Còn Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác về khoa học-công nghệ, đào tạo nhân lực, hợp tác trong việc giải quyết hậu quả bom mìn, hỗ trợ sản xuất chân tay giả.

Hai lãnh đạo nhất trí sẽ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh các thủ tục pháp lý để hướng tới ký kết những thỏa thuận song phương nhân dịp chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Quốc vương.